El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que la Fiscalía Anticorrupción investigará el presunto uso irregular de los fondos públicos asignados por la ONPE para la franja electoral. Las declaraciones las brindó en el programa Ahora y en la hora, de Willax.

“Se ha coordinado con el coordinador de las fiscalías especializadas anticorrupción y ya desde ayer se ha remitido la información a la Fiscalía Anticorrupción (…) sobre esta disposición, al parecer fraudulenta, de los fondos que ha destinado ONPE para la franja electoral”, señaló el titular del Ministerio Público.

“Obviamente estos fondos tienen un fin, un destino, y son fondos públicos. Y si alguien se apropia, se apodera de esos fondos, impidiendo que llegue o que cumpla su finalidad, ciertamente estaríamos ante la presunta comisión del delito de peculado”, indicó.

El fiscal de la Nación remarcó que las diligencias no se limitarán a una sola organización política. “Se tiene que investigar en todos los partidos cómo se han invertido esos fondos, porque aparentemente esos fondos han sido materia de apropiación. Y eso es lo que se va a investigar justamente en la Fiscalía Anticorrupción”, sostuvo.

Añadió que, desde el Ministerio Público, se ha advertido la posible existencia de una conducta ilícita. “Nosotros como Fiscalía estamos viendo que habría cierta conducta fraudulenta de apropiación de esos fondos y eso configuraría el delito de peculado o de repente otros delitos también según la naturaleza de los hechos. Por eso asumimos competencia”, afirmó.

El pronunciamiento se da luego de que la periodista Rosa María Palacios revelara que varios partidos políticos con baja presencia en las encuestas habrían destinado gran parte de su presupuesto de franja electoral al canal Nativa, de propiedad de Miguel del Castillo, hijo del excongresista Jorge del Castillo.

Entre los casos mencionados figura Primero La Gente, que habría destinado S/ 416 mil de su franja electoral a dicho canal, y País para Todos, que habría asignado más de S/ 600 mil.

Miguel del Castillo, fundador de Primero La Gente y excandidato al Congreso, señaló en el programa Siempre a las 8 que su reciente renuncia a la candidatura parlamentaria no está vinculada a esta controversia, sino a su interés de postular a la Alcaldía de Lima.