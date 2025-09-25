El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, sostuvo este miércoles una reunión con el presidente del Congreso, José Jerí Oré, con el objetivo de coordinar acciones que permitan atender la situación presupuestal del Ministerio Público y, al mismo tiempo, “evitar la confrontación entre ambas instituciones”.

Según informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial en X, el encuentro contó también con la participación del equipo técnico de la Fiscalía.

#FiscalíaInforma | Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas y el equipo técnico del Ministerio Público mantuvieron una reunión con el presidente del Congreso de la República, José Jerí Oré para establecer criterios que contribuyan a evitar la confrontación entre ambas… pic.twitter.com/Wl8Ys15nX3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 25, 2025

Durante la cita, se expuso la necesidad de que el Parlamento considere los requerimientos financieros para atender “las necesidades urgentes del Ministerio Público, especialmente la homologación de haberes de los fiscales y la escala remunerativa del personal administrativo”.

Cabe señalar que el presidente del Congreso reiteró que el Parlamento respeta la designación de Tomás Gálvez Villegas como fiscal de la Nación interino, tras la suspensión por seis meses que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) impuso a la titular Delia Espinoza.

“Como Congreso, nosotros somos respetuosos de esas decisiones”, expresó.

Jerí añadió que espera que Gálvez mantenga una línea de imparcialidad, respeto a la separación de poderes y promueva acercamientos con otras instituciones para fortalecer la colaboración.