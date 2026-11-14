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Resumen

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El Senado aprobó otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)
El Senado aprobó otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)
Por Martin Hidalgo

Estos son los 10 puntos más relevantes en el arranque del Congreso en su nueva era bicameral. Los primeros 100 días de gestión parlamentaria estuvieron marcados por el entrampamiento entre la Cámara de Diputados y el Senado.

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