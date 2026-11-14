1. Solo una ley emitida

La delegación de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo es la única norma que logró aprobar el Congreso en sus primeros 100 días. Esto encapsuló el trabajo de hasta 12 comisiones. Hasta la fecha, el Senado ha recibido otros cuatro expedientes por parte de la Cámara de Diputados, pero hasta la fecha no han sido revisados.

El Senado aprobó otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

2. Propuestas encaminadas

La derogación del Colegio de Artistas es uno de los expedientes aprobados por la Cámara de Diputados, y está pendiente de revisión en el Senado. La ley de presupuesto 2027 y la elección de magistrados del Tribunal Constitucional son otros dos temas que están en la agenda para resolver en el nuevo flujo legislativo para antes del cierre de 2026.

3. Los casos de Ética

La sanción contra el diputado Julian Pérez (Juntos por el Perú), procesado por un caso de agresión, debería resolverse antes de finalizar noviembre. Queda pendiente el caso de Catherin Palomino (Juntos por el Perú) acusada de solicitar a sus trabajadores que asumieran el costo de tarjetas de presentación, cuadros y alimentos.

4. La polémica

Gran parte de los primeros 100 días estuvo enfocado en el entrampamiento entre cámaras por la facultad de modificación del Senado. Desde la Cámara de Diputados, el bloque de izquierda alegó que no se pueden cambiar los textos aprobados en su fuero. El tema ha quedado pendiente de revisar para precisar los alcances en el reglamento.

5. El trabajo en comisiones

En diputados, destacó el trabajo técnico de Roxana Rocha (RP), y lo cuestionable fue el trabajo de Giannina Avendaño (JP) en la presidencia de la Comisión de Constitución. En Senado, lo positivo fue que la Comision de Procedimientos Especiales sacó adelante las designaciones del BCR, pero Carlos Mesía (FP) no tuvo un buen manejo en los debates de Constitución.

6. La pelea

La pelea entre el senador Iber Maraví (JP) y el ministro del Interior César Astudillo -también senador de FP- protagonizó el acto más cuestionable de los primeros 100 días. El altercado se produjo durante el debate de la delegación de facultades en la Comisión de Constitución del Senado y tuvo la intervención de otros miembros de la cámara alta.

Iber Maraví discutió con ministros y otros legisladores. (Congreso / YouTube)

7. La primera renuncia

El senador Jorge Gavidia renunció a la bancada del Partido del Buen Gobierno tras la votación de la delegación de facultades, aunque dicho partido acaba de anunciar su expulsión con el objetivo de bloquear su incorporación a otro grupo parlamentario. El grupo también ha iniciado un proceso contra el senador Juver Flores por la misma votación disidente.

8. Lo bueno

El Senado aprobó la ratificación de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), a propuesta del Poder Ejecutivo. También designó a Oswaldo Molina, José Ricardo Stok y Juan José Marthans completando así el directorio del BCR.

9. El peligro

La Cámara de Diputados empezó con retraso el debate de la ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y debe tomar una decisión sobre la vigencia del Reinfo que culmina en diciembre de 2026. Algunas bancadas insisten con ampliar el Reinfo, debido a que estiman no lograr el consenso sobre la ley MAPE antes del cierre del año.

10. Dos estilos de manejo

Por un lado, el presidente del Senado, Miguel Torres, ha mostrado un trabajo de mayor liderazgo comunicacional. Por el otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, ha mantenido un perfil bajo. En noviembre, ambos han entrado en disputa por la aprobación del presupuesto del Congreso.