Trabajadores de la Municipalidad de Ate, durante la gestión del exalcalde Edde Cuéllar, se inscribieron en el partido político Acción Popular solo meses antes de que se realicen las elecciones internas del partido, reveló el dominical Cuarto Poder. La cantidad de votos fue determinante para que el congresista José Arriola gane en estos comicios internos para participar en las elecciones 2021.

Arriola es militante de Acción Popular desde el 2019 y ha laborado durante 10 años en el municipio. Como trabajador, manejaba tres programas sociales: el vaso de leche, comedores populares y un programa de alimentación complementaria para personas con TBC. El presupuesto que manejaba ascendía a S/10 millones anuales.

De acuerdo con información contrastada por el referido dominical, cerca de 500 trabajadores, la mayoría de ellos serenos, operadores de cámaras de seguridad, motorizados, choferes, jardineros, barrenderos, asistentes administrativos, especialistas, gestores de cobranza, cajeros, técnicos, entre otros, se afiliaron al partido un año antes de que Arriola participe en las elecciones internas. Estas se realizaron el 29 de noviembre del 2020 para elegir a los candidatos al Congreso.

Estos trabajadores de la gestión de Cuéllar -cuyo gerente municipal, Leonardo Vílchez, también era militante de Acción Popular- se inscribieron sobre todo en cuatro fechas: 105 el 24 de julio del 2019; 66 el 1 de julio del 2019; 92 el 16 de agosto del 2019; y 112 el 14 de octubre del 2019.

El congresista Arriola respondió que “hay un comando de campaña que se dedica a todo el tema de distribuciones”. Además, justificó que “en todos los distritos hay trabajadores que se afilian al partido y hay personas que son trabajadores y también se afilian, tienen su libertad”.

Alfredo Falcón, exregidor de la Municipalidad de Ate, dijo a Cuarto Poder que la propuesta de Arriola para postular al cargo de congresista no nació de él, sino “que es propuesta del alcalde de entonces, Cuéllar. Porque si no tenías la venia del alcalde, no ibas a ser congresista”.

Como resultado, Arriola obtuvo 425 votos en las internas de Lima, de los cuales 419 fueron de Ate. Este número de adhesiones le permitió obtener el número 1 en la lista de candidatos al Congreso por Lima de Acción Popular.

Familiares y allegados a Cuéllar fueron contratados

Hassell Cuéllar Bazán, hija del exalcalde Edde Cuéllar, fue contratada el 2022 como técnico de la Oficina de Protocolo del Congreso, cuando ya había iniciado la gestión del nuevo periodo legislativo.

De otro lado, Edith Cuya Llajaruna, quien fue subgerente de Recursos Humanos de la Municipalidad de Ate en la gestión de Cuéllar, figura como asesora II de la Comisión Investigadora de las irregularidades en EsSalud durante la emergencia de COVID-19. El congresista Arriola es vicepresidente de la comisión.

Finalmente, Yolanda Cuya Llajaruna, hermana de Edith, fue contratada en el despacho de Arriola como coordinadora.