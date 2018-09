Tránsito: análisis de seis planes de gobierno para la Alcaldía de Lima

Por Martín Hidalgo y Alexander Villarroel



El Comercio revisó los planes de gobierno de los seis aspirantes a la Alcaldía de Lima con mayor intención de voto hasta ahora y escogió los planteamientos más relevantes en materia de transporte para analizarlos.

Los expertos

► A. Miguel Sidia - Consultor en transporte y movilidad



► B. Luis Quispe Candia - Presidente de la ONG Luz Ámbar



► C. Alexandra Ames - Vocera de la asociación Cruzada Vial

Daniel Urresti - Podemos por el Perú

“Crearemos y pondremos en operación el sistema integrado metropolitano de semaforización y gestión del tránsito, sobre la base de un único modelo de herramientas tecnológicas que integre controladores y videocámaras en un solo soporte informático”.

A. Viable

Ya existe en Pro Tránsito, hay que ampliarlo a más zonas de la ciudad.



B. Viable

Es continuar lo avanzado.



C. Viable

Un sistema integrado de semaforización se hace muy necesario para reducir la congestión. Esto debe ir acompañado de pequeños rediseños viales en varias intersecciones y giros a la izquierda.

“Dentro del plazo de los 100 primeros días implementaremos y mejoraremos la señalización horizontal y vertical en las vías de responsabilidad metropolitana y coordinaremos con las municipalidades distritales las mismas acciones que permitan proteger a las personas, ordenar el tránsito y exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre circulación y transporte”.

A. Viable

Pero más real es proponerlo en los primeros seis a 12 meses.



B. Viable

Demanda tiempo y costo.



C. Viable

La uniformización de las señales es muy importante para generar orden en la gestión del tránsito. Es una buena propuesta, pero que explique qué se hará en coordinación con los distritos.

“Para aliviar la congestión del tráfico por distribución de carga es importante crear una infraestructura de estacionamientos para uso exclusivo de las operaciones de carga”.

A. Viable

Queda la duda. ¿Se refiere a zonas de estacionamiento de camiones pequeños en los barrios o infraestructuras mayores?



B. Viable

Terminales para personas y carga.



C. Poco viable

Carecemos de espacios físicos de propiedad de la Municipalidad de Lima para ello. Se podría hacer mediante alquiler, pero la falta de sostenibilidad de esta solución la hace poco viable.

“Ordenamiento y detención de vehículos mal estacionados”.

A. Viable

Ampliar y sanear los depósitos municipales, y proponer mejoras a la normativa actual.



B. Poco viable

No existen suficientes estacionamientos.



C. Viable

Ya existe un marco normativo para ello. Hay distritos como San Isidro que lo han implementado. Es cuestión de tomar la decisión.

Renzo Reggiardo - Perú Patria Segura

“Creación y consolidación de la autoridad interregional de movilidad urbana de Lima”.

A. Poco viable

El Congreso aprobó, en primera votación, la creación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao.



B. Poco viable

El Parlamento ya aprobó en primera votación una norma sobre el tema.



C. No viable

Esta es una atribución que no le corresponde al alcalde de Lima, sino al Congreso.

“Implementar el programa de recuperación, modernización, ampliación y conclusión del sistema de transporte urbano masivo de Lima Metropolitana”.

A. No viable

Será función de la Autoridad de Transporte Urbano.



B. Poco viable

Cuando sea ratificada la Ley de la Autoridad de Transporte Urbano.



C. Viable

La propuesta es viable, pero técnicamente prefiero no expresarme sobre propuestas que no han sido explicadas a profundidad en los espacios organizados por el JNE.

“Implementación del sistema integrado y tecnológico de control, información y señalización del ordenamiento del tránsito”.

A. Viable

Durante su eventual gestión debería focalizar este sistema en la fiscalización electrónica, como se ha hecho en el Callao.



B. Viable

Es continuar lo avanzado.



C. Viable

La propuesta es viable, pero técnicamente prefiero no expresarme sobre propuestas que no han sido explicadas a profundidad en los espacios organizados por el JNE.

“Modernizar los sistemas de semaforización, señalización, paraderos y de ordenamiento del tránsito”.

A. Viable

Está dentro de sus competencias y lo puede hacer durante su gestión.



B. Viable

Es continuar lo avanzado.



C. Viable

La propuesta es viable, pero técnicamente prefiero no expresarme sobre propuestas que no han sido explicadas a profundidad en los espacios organizados por el JNE.

Jorge Muñoz - Acción Popular

“Integración física del sistema de buses: creación de nuevos corredores complementarios al Metropolitano y al metro de Lima. Mejoramiento de la calidad del servicio de los corredores complementarios en operación (azul, morado y rojo). Creación de carriles de uso exclusivo para el transporte público en buses en los corredores complementarios”.

A. Poco viable

Será función de la Autoridad de Transporte Urbano.



B. Viable

Con los criterios de la Autoridad de Transporte Urbano.



C. Viable

La creación de carriles de uso exclusivo para el transporte público masivo es una medida que reducirá drásticamente los tiempos de congestión para la mayoría de ciudadanos de Lima.

“Al 2022, Lima cuenta con un sistema integrado de movilidad que reduce por lo menos una hora el tiempo de desplazamientos diarios de los ciudadanos”.

A. Viable

Falta detalle.



B. Viable

Con los criterios de la Autoridad de Transporte Urbano.



C. Viable

Si esto se complementa con la propuesta anterior y con semaforización en tiempo real, es posible reducir los tiempos de congestión.

“Interconexión de toda la red de semáforos de la ciudad a través de una central de tránsito que coordine la totalidad de intersecciones, adaptando sus ciclos semafóricos en tiempo real de acuerdo con las variaciones en los flujos de vehículos y peatones”.

A. Viable

En primer lugar se deben sincronizar los ejes viales de los corredores principales de transporte público.



B. Viable



C. Viable

Esta medida complementa las dos anteriores y, por tanto, fortalece la posibilidad de impacto en reducción de la congestión.

“Revisión de la primera propuesta inserta en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 (PLAM 2035)”.

A. Viable

En los primeros 6 meses Lima deberá tener su Plan al 2035.



B. Viable

Importa la ejecución.



C. Viable

Es importante revisar lo avanzado y trabajar con un enfoque de planificación a mediano y largo plazo.

Ricardo Belmont - Perú Libertario

“Rediseñar el sistema de transporte público integral”.

A. Poco viable

Debe especificar lo que hace la Autoridad de Transporte Urbano y lo que hará la Municipalidad de Lima.



B. No viable

Ya existe, se requiere implementar.



C. No viable

Esta es una propuesta muy abstracta e incompleta. No desarrolla ninguna idea.

“Aplicar el sistema de las vías tecnológicas”.

A. viable

Falta detalle.



B. Viable



C. No viable

No está especificando a qué se refiere. No se puede calificar de buena o mala propuesta, porque no explica exactamente lo que quiere hacer.

“Crear un programa de seguridad vial”.

A. Viable

Mejorar lo que existe en la Gerencia de Transporte Urbano y darle mayor importancia desde la alcaldía.



B. Viable

No dice para quiénes.



C. No viable

Ya existe un programa vinculado a seguridad vial y defensa de víctimas de accidentes de tránsito. El candidato no está desarrollando la idea de su propuesta.

“Renovación del parque automotor”.

A. Poco viable

No depende de la Municipalidad de Lima.



B. No viable

No es su competencia.



C. No viable

Ya existe un programa de chatarreo que funcionó bien en la gestión anterior, pero Luis Castañeda lo dejó de lado. La ordenanza sigue vigente. Aun así, el candidato no explica si se refiere a eso o cómo piensa hacer la renovación del parque automotor.

“Construcción de más ciclovías”.

A. Viable

Construcción y difusión de la mano.



B. Viable

Se requieren estudios y recursos.



C. Viable

Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte es bueno. Lo importante es que estas estén interconectadas con los distritos.

Alberto Beingolea - PPC

“En el primer trimestre, reforzar el Instituto Metropolitano de Planificación para lograr una movilidad urbana moderna, y realizar un diagnóstico de la evolución de la movilidad urbana de Lima Metropolitana”.

A. Viable

El IMP se deberá reforzar con cuadros técnicos para este fin.



B. Poco viable

Falta ejecutar los proyectos.



C. Viable

Es muy importante que se pueda planificar a la ciudad con el enfoque de movilidad sostenible.

“Interconectar la red de ciclovías (55) gradualmente”.

A. Viable

Pero con una sostenida campaña de difusión.



B. Sin respuesta



C. Viable

Se presenta la propuesta mejor enfocada que la del candidato Belmont, porque sugiere interconexión y gradualidad.

“Desarrollar campañas de Al Trabajo en Bici”.

A. Viable

Pero con una sostenida campaña de difusión.



B. Poco viable

Antes se debe implementar el transporte integrado.



C. Poco viable

Es importante que las campañas en bicicleta vayan de la mano de infraestructura de parqueo de bicicletas y generación de incentivos para usar ese medio. Sin este complemento, la propuesta se hace poco viable.

“Implementación de infraestructura vial para personas con movilidad reducida para Lima Cercado”.

A. Viable

Construcción progresiva de vías peatonales y/o ensanche de aceras en el Centro Histórico.



B. Viable

Debería ser en la metrópoli.



C. Viable

Esta propuesta no solo es viable, sino que es muy importante para visibilizar la presencia del peatón como actor más importante en la ciudad.

“Implementar sistemas públicos de bicicletas interconectados con el sistema de transporte público”.

A. Viable

Necesario en los 2 primeros años.



B. Viable

Después del transporte integrado.



C. Viable

En San Borja ya existe una experiencia que demuestra el incremento del uso de la bicicleta para usuarios de la línea 1 del metro.

Luis Castañeda Pardo - Solidaridad Nacional

“Implementación de corredores complementarios”.

A. Poco viable

Será función de la Autoridad de Transporte Urbano.



B. Poco viable

Con el actual transporte tradicional.



C. No viable

No se entiende la propuesta, puesto que no se explica dónde se harían estos corredores.

“Al 2022, análisis y planificación para la implementación de dos líneas de trenes ligeros (de superficie) en Lima Metropolitana”.

A. No viable

Será función de la Autoridad de Transporte Urbano.



B. No viable

Estará a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano.



C. No viable

La Municipalidad de Lima no cuenta con suficientes fondos como para embarcarse en un nuevo proyecto paralelo de movilidad. Lo mejor es enfocarse en coordinar con la AATE para una gestión interconectada de modos masivos de transporte público.

“Al 2022, planificación e implementación de cinco ciclovías interdistritales de alcance metropolitano”.

A. Viable

Muy factible.



B. Viable

Después del transporte integrado.



C. Viable

Promover infraestructura para bicicletas es un punto a favor para la seguridad vial.

“Al 2022, implementación de un registro seguro de conductores y propietarios, y la implementación de una app Taxi MET con información actualizada de los prestadores del servicio”.

A. Viable

Todos los taxistas deben estar autorizados por la MML.



B. Viable

No es la causa de la informalidad.



C. Poco viable

Contar con un registro de conductores de taxis es importante. Sin embargo, crear una app nueva que compita con las ya existentes es innecesario.

“Plan de mejoramiento vial y uso adecuado de vías, diseñado y ejecutado a nivel metropolitano”.

A. Viable

Propuesta muy general.



B. Poco viable

Después del transporte integrado.



C. No viable

El candidato no explica bien lo que quiere hacer.