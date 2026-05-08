Álvaro Henzler renunció irrevocablemente a la presidencia de la Asociación Civil Transparencia, cargo que ocupó desde el año 2023. La organización confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, publicado este viernes 8.

Transparencia señaló que valora la decisión adoptada por Henzler, al “anteponer el interés institucional a su continuidad en la presidencia”.

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En esa línea, la institución anunció que la vicepresidenta del Consejo Directivo, Fabiola León Velarde, asumirá la presidencia de la organización, de forma interina, hasta que se convoque “a la brevedad a elecciones del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2028″.

Comunicado de la Asociación Civil Transparencia. Foto: X.

A su vez, Transparencia agradeció y destacó el trabajó de Henzler como presidente. “Fortaleció la observación electoral ciudadana, se amplió la participación de voluntarios y voluntarias a nivel nacional y se impulsaron iniciativas orientadas a promover un voto más informado y una ciudadanía más activa”, detalló.

Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, pide que el plan surja del diálogo entre partidos y sociedad civil. (Foto: Difusión)

Por otro lado, la entidad reafirmó que “todas las decisiones, informes y pronunciamientos emitidos son elaborados de manera colegiada, con base en evidencia, metodologías verificables e independencia institucional”.

Por último, la organización aseguró que continuará su misión de “promover la integridad electoral, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia peruana, especialmente en el actual contexto electoral y de cara a la segunda vuelta presidencial”.