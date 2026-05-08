Resumen
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Álvaro Henzler renunció irrevocablemente a la presidencia de la Asociación Civil Transparencia, cargo que ocupó desde el año 2023. La organización confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, publicado este viernes 8.
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