Transparencia: Inscripción de listas a última hora generará desorden

El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, advirtió que si los candidatos a las elecciones regionales y municipales esperan a último momento para presentar sus listas, dificultarán el trabajo de los Jurado Electoral de Elecciones (JEE) competentes.

“Si se espera a última hora, lo que se produce es una altísima congestión en los JEE de organizaciones políticas y candidatos que pugnan por llegar antes de que se venza el plazo”, dijo a El Comercio.

“Eso genera un desorden y un malestar, por supuesto, y complica el trabajo de su organismo electoral”, añadió.



De esta forma, Gerardo Távara se sumó a la exhortación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, quien hace unos días llamó a las organizaciones políticas a solicitar oportunamente la inscripción de sus fórmulas y listas.

El secretario general de Transparencia dijo que, en este contexto, es “difícil” entender por qué los candidatos esperan al último día, si algunos han anunciado su candidatura “hace un mes o más”. Agregó que esto también perjudica a la ciudadanía.

“Cuanto antes se haga es mejor también para la ciudadanía porque así podremos conocer con mayor anticipación las hojas de vida de los candidatos y los planes de Gobierno que presentan, que son dos requisitos indispensables”, señaló.

Según los plazos establecidos por el JNE, las agrupaciones políticas tienen hasta el 19 de junio para presentar su solicitud de inscripción; sin embargo, el candidato a la alcaldía de Lima, Manuel Velarde, es el único que, hasta la fecha, se ha acercado al organismo electoral.

Por otro lado, Gerardo Távara también se refirió a la entrega de dádivas a los electores por parte de los candidatos. Indicó que si bien la norma prohíbe esta conducta durante la campaña electoral, hay algunos postulantes que hacen propaganda política antes de que sean admitidos por el JNE.

“Se tiende a pensar de que la interpretación estricta de la ley es desde que inscribe su candidatura; sin embargo, ya hace varias semanas vemos actividades de campaña electoral en distintos lugares de la ciudad y eso no está regulado”, expresó.

Távara manifestó que “hay que hacer una interpretación más bien extensiva de la norma” para señalar que en ningún momento se puede hacer entrega de dádivas.

“Estaría muy mal interpretar que mientras no me inscribo, puedo entregar regalos, porque sería una interpretación caprichosa de la ley. El espíritu de la ley es que no se compren votos a cambio de regalos”, aseveró.



