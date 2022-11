El martes, la congresista Cruz Zeta Chunga acompañó a los alcaldes electos de la región Piura a una mesa de diálogo con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. En tanto, el primer ministro, Aníbal Torres, acordó el miércoles con López Morales y Huamán Coronado “trabajar juntos” para instalar una oficina de Agrorural en Ucayali, región de la que proviene López Morales. En esta reunión también estuvo presente el congresista Huamán Coronado.

El premier Aníbal Torres y los congresistas de Fuerza Popular @JenyLopezFp y Raúl Huamán Coronado acordaron trabajar juntos para gestionar la pronta apertura de una oficina de @agroruralPER en Ucayali, a fin de incrementar el apoyo a productores agropecuarios de dicha región. pic.twitter.com/Ikb9YwNs0i — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 17, 2022

Dos de los tres congresistas que han tenido recientes acercamientos con el Ejecutivo no figuran en el último listado de las visitas registradas en la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Aunque Zeta Chunga acudió el martes a la sede del Ejecutivo, no se consignó su ingreso. Ocurrió lo mismo en el caso de Huamán Coronado y su visita a la PCM. En cambio, sí aparece en esta lista la congresista Jeny López, quien se reunió el lunes 14 y miércoles 16 con el jefe de Gabinete, de acuerdo con el registro de visitas.

Fecha Visita Hora de ingreso Hora de salida 14/11/2022 Aníbal Torres (reunión de trabajo) 16:00 17:20 16/11/2022 Aníbal Torres (reunión de trabajo) 16:20 19:04

Sin embargo, no se trata de las primeras reuniones que los tres integrantes de Fuerza Popular han tenido con integrantes del Ejecutivo durante el 2022. La congresista Jeny López mantuvo hasta 17 citas con los titulares del Midagri, Produce, PCM, Mincetur y Cultura este año. En tanto, Zeta Chunga registra 11 reuniones con los ministros del Midagri, Economía, Produce y el Minem. Mientras que Huamán Coronado ingresó siete veces a los despachos ministeriales de los titulares de Cultura, Educación y la PCM.

Los ánimos en la bancada fujimorista

Las apariciones de los congresistas junto al gobierno también tomaron por sorpresa al bloque fujimorista. El Ejecutivo, incluso a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, destacó ambos encuentros. Frente a eso, en Fuerza Popular han preferido mantener un discurso que descarte fricciones.

Integrantes del bloque dieron declaraciones afirmando, más bien, que dialogarían con sus colegas antes de emitir cualquier pronunciamiento. Además, que el sentido de sus votos ha mantenido un enfoque crítico hacia el gobierno.

Sin embargo, algunos integrantes de Fuerza Popular han señalado que esta participación con el gobierno no ha sido la más oportuna ni “feliz”. Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, dijo que “no es oportuna ninguna reunión con personas que estén involucradas en supuestos delitos”. Pero que, igualmente, escucharán primero sus razones. “[…] Esperemos que esto no nos debilite y nuestro comportamiento se refleja en los votos”, agregó.

En tanto, Hernando Guerra García comentó a la prensa que “las fotos no han sido las más felices, pero confío en mis compañeros de bancada”. Reiteró que se debe “ver los votos de Fuerza Popular, son los que hablan y han sido claros desde el principio. Así continuarán”.

Cuestionó también que sus colegas no hayan mencionado antes estos encuentros con el Ejecutivo. “Uno tiene que tener firmeza en sus imágenes. Si sales en una foto con el presidente tienes que, por lo menos haberlo explicado y dicho antes. Confío en la bancada”, dijo Guerra García a El Comercio.

Mientras que César Revilla, vocero alterno de Fuerza Popular, consideró que “el gobierno obviamente quiere aprovechar cualquier cosa para decir y tener desunida a la oposición. Pero eso quedará en un intento”.

Indicó también que este tipo de actividades corresponden a gestiones personales de cada congresista. “Cada uno es dueño de sus actos y responsable de sus decisiones”, acotó.

🤝🇵🇪 Con madurez política lograremos los consensos que el Perú requiere.

✅ El presidente @PedroCastilloTe y la congresista de Fuerza Popular, @maricruz_zeta, acordaron trabajar en unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, para lograr resultados en favor de las regiones. pic.twitter.com/9Jcp4cYikK — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 16, 2022

Escucharán sus explicaciones

La vocera de la bancada, Patricia Juárez, refirió a El Comercio que ayer conversó con una de las congresistas involucradas, aunque no detalló de quién se trató. “Yo ya estoy conversando con ellos. Hay que escuchar a las partes. No [hemos definido el día para reunirnos]. He conversado, pero no tengo ninguna definición al respecto”, dijo.

Juárez tampoco brindó mayores detalles sobre la explicación dada por parte de su colega de bancada, pues prefiere terminar de conversar con todos para luego emitir un pronunciamiento. “He conversado, no con todos, pero por lo menos con una de las congresistas. Cuando el tema esté definido seguramente daremos un comunicado de la bancada”, agregó.

Antes de contemplar alguna acción o proceso disciplinario, escucharán las explicaciones de los tres congresistas, indicó Juárez. “Una vez eso tomaremos una decisión. Pero al inicio tenemos que escuchar”, reiteró. La portavoz evitó también calificar estas participaciones conjuntas con el Ejecutivo.

Moyano también evitó adelantar cualquier opinión al respecto. Mientras que Revilla resaltó que sus tres colegas “siempre han votado en sentido con toda la bancada. Han estado en el control político, no hay quejas de sus votos y no hay ningún indicio de negociación”. Aunque agregó que no comparte sus últimas expresiones.

La Presidencia compartió ayer un tuit en el que destacaban: “Con madurez política lograremos los consensos que el Perú requiere”, mensaje que fue acompañado de un video con las declaraciones de la congresista Zeta Chunga. En él, ella expresaba que buscaban “unidad, resultados. Basta ya de estar alejados. Aquí no miramos camiseta, aquí miramos progreso. Ya es hora de que trabajaremos unidos como Legislativo y Ejecutivo”.

Revilla agregó que confía en que sus colegas “no van a traicionar ninguna votación” del bloque fujimorista. Dijo también que escucharán los descargos que tengan que dar los congresistas. “Esperaremos conversar con ellos en bancada y que nos den una explicación. Para mí, si reviso toda la información, no tengo quejas de sus votaciones ni de su trabajo dentro de la bancada. Sus votaciones no me dan ningún indicio. Ellos han firmado la vacancia. Eso te dice de la disciplina de la bancada”, comentó. Finalmente, Ernesto Bustamante dijo a la prensa que esta situación debe “tener alguna explicación”.

Los congresistas Raúl Huamán y Jeny López junto al primer ministro. (Foto: PCM)

Descargos

El congresista Raúl Huamán dijo el último miércoles, en entrevista con Canal N, que ellos no han firmado “ningún compromiso de trabajar junto con el gobierno”, sino que solicitaron audiencia con el Ejecutivo para conversar sobre temas específicos para su región.

También, que tiene libertad e independencia para estas gestiones. “No somos niños para estar pidiendo permiso. Asumo mi responsabilidad. No fui a negociar absolutamente nada”, reiteró.

Agregó que la reunión se dio a partir de gestiones que hizo para reunirse con la PCM. “No es la primera vez que voy”, detalló.

Finalmente, la congresista Cruz Zeta escribió en su cuenta de Twitter que la reunión en Palacio, a la que acudió con los alcaldes electos de su región Piura, fue gestionada desde su despacho “ante el clamor de las nuevas autoridades. Aclaro que mantengo mi lealtad y el respeto en la misma línea con el fujimorismo”.

El Comercio intentó comunicarse con la congresista Jeny López, pero no recibimos respuesta.