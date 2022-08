Luna Gálvez, quien fue secretario general de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) afronta dos pesquisas. La primera por los delitos de cohecho activo específico y organización criminal, por presuntamente haber influido en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en la elección de Adolfo Castillo como jefe de la ONPE en el 2017.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el actual congresista ayudó a Castillo con el objetivo de lograr más adelante la inscripción de su partido político.

A Luna Gálvez se le imputa ser el cabecilla de una red criminal que compró voluntades en el CNM, institución que también nombraba a jueces y fiscales y que se vio comprometida en los presuntos actos de corrupción de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La otra investigación en contra del próximo presidente de la Comisión de Presupuesto es por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de su participación en la campaña del fallecido exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio en el 2014.

Según el equipo especial Lava Jato, Luna Gálvez recibió el dinero que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS aportaron a Solidaridad Nacional para el retorno de Castañeda Lossio a la comuna capitalina. Y, a través, de la Universidad Privada Telesup, de su propiedad, le hizo la entrega de ese dinero al ex burgomaestre, a modo de pagos por el dictado de clases en dicha casa de estudios.

El exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne explicó a El Comercio que la Comisión de Presupuesto del Congreso “es la base” para la asignación de los recursos del Estado. Agregó que el hecho de que sea dirigida por una persona que es cuestionada por la justicia “arriesga” que los fondos públicos sean asignados por intereses particulares, y no criterios técnicos.

Thorne recordó que a fines de este mes, el Ejecutivo debe remitir al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año.

“Después, el Congreso puede hacer todos los cambios que considere necesarios”, manifestó.

Al respecto, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró que la designación de Luna Gálvez como presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento “es una señal muy negativa” que da ese poder del Estado a la opinión pública.

“Sabiendo la importancia que tiene la corrupción como problema del país para la gente, esta medida es un gesto de desconexión, se pone a una persona con investigaciones avanzadas en lavado de activos y crimen organizado, a tomar decisiones importantes, este semestre se discute el presupuesto del próximo año. El poder que tendrá Luna es importante”, subrayó a este Diario.

Los cuestionamientos que pesan sobre los nuevos presidentes de comisiones en el Congreso

Comisión Presidente Bancada Profesión Observación Presupuesto José Luna Gálvez Podemos Perú Bachiller en Ciencias Económicas Afronta dos investigaciones en el Ministerio Público. Una es por los presuntos delitos de cohecho activo específico y organización criminal, por presuntamente haber influido al interior del desactivado CNM en la elección de Adolfo Castillo como jefe de la ONPE en el 2017.

La otra es por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de su participación en la campaña del fallecido ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio en el 2014. Relaciones Exteriores Raúl Doroteo Acción Popular Estudios en Ingeniería Es investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias. El Ministerio Público indaga si integra una red criminal que operó en el MTC, encabezada por el presidente Castillo.

Ha sido sindicado como parte de la facción de “Los Niños” de AP. Energía y Minas Jorge Flores Acción Popular Arquitecto Es investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias. El Ministerio Público indaga si integra una red criminal que operó en el MTC, encabezada por el presidente Castillo.

Ha sido sindicado como parte de la facción de “Los Niños” de AP. Inclusión Social Roberto Kamiche Perú Democrático Administrador Según informó “Panorama”, fue denunciado por su ex conviviente en mayo de 2021, cuando ya había sido elegido como parlamentario, por violencia psicológica.

El mismo dominical también reveló que contrató a Katherine Cruz Vargas, su actual pareja sentimental, como asesora en su despacho en el Congreso. Justicia y Derechos Humanos Américo Gonza Perú Libre Abogado En febrero, la Comisión de Ética le inició investigación por su presunta participación en reuniones con el ex director de la Policía, Javier Gallardo, y una proveedora del Estado investigada.

Los Niños y su cuota de poder

Los acciopopulistas Raúl Doroteo y Jorge Flores, sindicados como parte de “Los Niños”, son los otros dos congresistas con investigaciones abiertas que apuntan a presidir comisiones en esta nueva legislatura del Parlamento. El primero, la de Relaciones Exteriores y, el otro, la de Energía y Minas.

Doroteo y Flores son investigados preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias. El Ministerio Público indaga si integran una red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezada por el presidente Pedro Castillo.

El portavoz de Acción Popular, Elvis Vergara, rechazó la carta que un sector de la oposición envío a la presidenta del Congreso, Lady Camones, a través de la cual le solicitó que “Los Niños” no integren las comisiones de Fiscalización y de Ética, así como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Adelantó que no renunciarán a los cupos que le corresponden.

(Foto: El Comercio)

Vergara también confirmó que Doroteo ingresará a la Comisión de Ética en reemplazo de Karol Paredes, quien hasta el momento preside ese grupo.

Aunque señaló que serán los integrante de esa comisión los que elija a quien la dirige.

También sostuvo que existe un acuerdo dentro de Acción Popular para que Doroteo presida la Comisión de Relaciones Exteriores, y que este debe ser respetado.

Fuentes de El Comercio indicaron que APP le cedería un lugar en este grupo a la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular), con el objetivo de que el viernes, cuando se instale, otro integrante la proponga y ella gane la conducción.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, dijo que si bien no existe, al momento, impedimento legal directo que evite que Luna, Doroteo y Flores presidan comisiones, “hay un tema de evaluación política” que tienen que realizar las bancadas, en el sentido, de no darles responsabilidad que no le corresponden a una persona que enfrenta una investigación en curso.

Lanegra, además, dijo que es indispensable que la ciudadanía y los medios de comunicación realicen una alerta pública de lo que está sucediendo en el Parlamento “para que haya un costo político para este tipo de decisiones”.

“La idoneidad para los puestos no solo cabe al gobierno, sino también le toca al Congreso. Es evidente que si cuando el Ejecutivo nombra a un personaje cuestionado, se crítica, el mismo criterio se debe usar para el Parlamento”, acotó.

El congresista Roberto Kamiche (Perú Democrático), quien busca presidir la Comisión de Inclusión Social, fue denunciado por su ex conviviente en mayo de 2021 por violencia psicológica. Según “Panorama”, contrató a Katherine Cruz Vargas, su actual pareja sentimental, como asesora en su despacho en el Congreso.