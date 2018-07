Los tres momentos de Martín Vizcarra [BALANCE]

Al presidente Martín Vizcarra le tomó un par de meses darse cuenta de que en los años que le restan de mandato no podría sostener un tono conciliador. Por ello, distintos analistas coinciden en que, entrando a junio, el jefe del Estado cambió de estilo, marcó distancia con el Congreso y, en este escenario de crisis judicial, ha encontrado una oportunidad para empezar una ruta de liderazgo político.

“Al iniciar, Vizcarra pensó que él podía ser jefe del Estado y César Villanueva, jefe de Gobierno. Eso se desgastó y dejó una imagen de debilidad. Villanueva pensaba que llevarse bien con el fujimorismo era la clave para avanzar y se dieron cuenta de que tampoco funcionaba. Se dieron cuenta de que esa apuesta por la conciliación, que también tuvo PPK [Pedro Pablo Kuczynski] en su inicio, no camina”, explicó el analista político Alfredo Torres.

(Gráfico: El Comercio)

En tanto, después de conversar con varias personas del entorno presidencial, el analista Pedro Tenorio concluyó que Vizcarra se ha convencido de que necesita ser “el presidente que debe conducir el país”. “Él pensaba que era presidente solo porque la Constitución lo establecía y confiaba en el apoyo de los voceros que apuraron la caída de PPK y prometieron respaldarlo. Al poco tiempo, se dio cuenta de que necesitaba de una actitud política con gestos que la población perciba”, afirmó.

Entre la última recta de mayo y los primeros días de junio, Vizcarra tuvo tres posturas contrarias al Legislativo: se mostró a favor de que la contraloría designe al fiscalizador del Congreso (pese a que dos meses antes promulgó una norma que dictaba lo opuesto), los exhortó a aprobar la fiscalización de cooperativas y presentó una demanda contra la ley que prohíbe la publicidad estatal.

Fernando Cáceres, analista de políticas públicas, aseguró que la reacción de Vizcarra se hizo más notoria cuando anunció la acción de inconstitucionalidad contra la norma de la publicidad estatal e inmediatamente después respondió a las críticas de la lideresa opositora Keiko Fujimori. “Estamos perfectamente asesorados”, dijo el mandatario el 27 de junio respecto a la crítica de la lideresa de Fuerza Popular por su acción ante la norma.

“Ahora estamos en la tercera etapa, donde vio una oportunidad de ponerse al frente del hartazgo del país ante la corrupción. Ha tomado una ruta clara de liderazgo. Primero frente al Poder Judicial, cuando Duberlí Rodríguez dijo que tenían autonomía y Vizcarra igual creó su comisión para proponer su reforma. Y segundo poniendo la agenda del Congreso, no dejando que se demore la sanción contra el CNM por un tema procedimental”, acotó Cáceres.

Alfredo Torres no cree que Vizcarra seguirá cayendo en las encuestas y estimó que los índices de aprobación presidencial se estacionarán en un 30%.

(Gráfico: El Comercio)

—Agenda propia—

Para los analistas, el Gabinete Ministerial no está siendo un gran apoyo para Martín Vizcarra. Torres dijo que si bien algunos, tales como Daniel Alfaro (Educación), han tenido intervenciones favorables, en general se ve poca presencia de los ministros.

“El ex ministro del Interior [Carlos Basombrío en el gobierno de PPK] realizó una serie de megaoperativos, pero en los últimos meses no hubo ninguno. No se trata solo de atacar el problema de la corrupción, sino otras preocupaciones ciudadanas como la seguridad ciudadana y la generación de empleo”, agregó Torres.

Cáceres identificó a ministros que tienen agenda propia, lo cual –consideró– juega en contra del mandatario. “Hay gente de su confianza como Edmer Trujillo [Transportes] y otros que no tienen agenda y trabajan bien como Alfaro. Pero están los que tienen agenda propia y generan ruido político, como Liliana La Rosa [Midis] que botó a una asesora por criticar a una congresista del Frente Amplio o Vicente Zeballos [Justicia] hablando del indulto”, advirtió el especialista.