Por Alberto Jordán, candidato al Senado Nacional con Renovación Popular (#23)

Un paquete de propuestas integrales

De llegar al Senado mi compromiso con el Perú será perfeccionar las leyes para tener una seguridad integral a nivel nacional, educación de calidad en todo el país, salud digna y sobre todo para los de menos recursos, economía que produzca desarrollo y empleo a todo nivel. Leyes para que la PNP, Fiscalía y Poder Judicial puedan derrotar a la corrupción, fiscalización en el desarrollo de las regiones, y sobre todo para las familias desprotegidas. Propuestas claras, ejecutables y necesarias para que el Perú vuelva a caminar hacia el futuro.





Seguridad Ciudadana. Fortalecimiento Policial. Inteligencia Contra el Crimen. Cárceles de Alta Seguridad.





Educación. Ley Educativa 2025–2035. Cerrar la brecha, infraestructura, tecnología y docentes.





Salud Pública. Integrar Minsa y Essalud. Plan Nacional para la construcción de hospitales Solidarios (Sisol) en cada provincia y centros oncológicos en norte, centro y sur. Lucha contra la anemia.





Integridad y Lucha Contra la Corrupción. Transparencia de Contratos y concursos públicos fiscalizados por la Contraloría.





Energía y Recursos Estratégicos. Plan Nacional de Masificación del Gas.





Familia y Desarrollo Social. Protección total a la Familia Peruana.