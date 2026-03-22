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Resumen

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Cuatro aspirantes al Parlamento brindan los lineamientos que seguirán de obtener una curul en la Cámara Alta en los próximos comicios del 12 de abril. También exponen sus propuestas en sectores claves de la gestión pública como seguridad, educación y salud.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.