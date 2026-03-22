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Cuatro aspirantes al Parlamento brindan los lineamientos que seguirán de obtener una curul en la Cámara Alta en los próximos comicios del 12 de abril. También exponen sus propuestas en sectores claves de la gestión pública como seguridad, educación y salud.
De llegar al Senado mi compromiso con el Perú será perfeccionar las leyes para tener una seguridad integral a nivel nacional, educación de calidad en todo el país, salud digna y sobre todo para los de menos recursos, economía que produzca desarrollo y empleo a todo nivel. Leyes para que la PNP, Fiscalía y Poder Judicial puedan derrotar a la corrupción, fiscalización en el desarrollo de las regiones, y sobre todo para las familias desprotegidas. Propuestas claras, ejecutables y necesarias para que el Perú vuelva a caminar hacia el futuro.
Seguridad Ciudadana. Fortalecimiento Policial. Inteligencia Contra el Crimen. Cárceles de Alta Seguridad.
Educación. Ley Educativa 2025–2035. Cerrar la brecha, infraestructura, tecnología y docentes.
Salud Pública. Integrar Minsa y Essalud. Plan Nacional para la construcción de hospitales Solidarios (Sisol) en cada provincia y centros oncológicos en norte, centro y sur. Lucha contra la anemia.
Integridad y Lucha Contra la Corrupción. Transparencia de Contratos y concursos públicos fiscalizados por la Contraloría.
Energía y Recursos Estratégicos. Plan Nacional de Masificación del Gas.
Familia y Desarrollo Social. Protección total a la Familia Peruana.
Mi propuesta al Senado Nacional parte de un diagnóstico claro: el Perú enfrenta una crisis estructural en seguridad, institucionalidad y oportunidades, que exige decisiones firmes, reformas profundas y liderazgo político. No podemos seguir administrando el problema; es momento de resolverlo con medidas concretas, sostenibles y técnicamente viables.
En materia de seguridad ciudadana, impulsaré desde el Senado las reformas legislativas promovidas por Fuerza Popular orientadas a restablecer el principio de autoridad y garantizar la protección efectiva de los ciudadanos. Esto implica una reestructuración integral del Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, estableciendo mecanismos de articulación interinstitucional obligatoria, evaluación permanente del desempeño y sanción efectiva frente a actos de corrupción o ineficiencia.
Paralelamente, la lucha contra la corrupción será un eje transversal de mi gestión legislativa. Propondremos mecanismos de control político más estrictos sobre autoridades de todos los niveles de gobierno, incluyendo sistemas de supervisión continua, rendición de cuentas obligatoria y sanciones ejemplares. La corrupción no solo desvía recursos públicos, sino que debilita la confianza ciudadana y frena el desarrollo.
Estoy profundamente convencido de que el rol fiscalizador del próximo Senado será fundamental para el despegue del país. Hoy enfrentamos instituciones colapsadas por la corrupción y los malos manejos; por ello, se requiere una labor firme, con denuncias oportunas y una lucha frontal contra la impunidad. Solo con una fiscalización real lograremos que hospitales y escuelas funcionen mejor, brindando un servicio digno y de calidad a la ciudadanía.
Asimismo, considero indispensable impulsar una ley que garantice que los centros de salud de primer nivel, las postas médicas, operen las 24 horas del día. La salud no puede esperar, y el Estado debe asegurar atención permanente, especialmente en los sectores más vulnerables. Las emergencias de salud no tienen horarios ni turnos.
Finalmente, el Perú debe apostar decididamente por la educación. El fomento de mecanismos como becas por impuestos o becas financiadas mediante contribuciones empresariales permitirá ampliar oportunidades para miles de jóvenes, fortaleciendo así el desarrollo del país desde su base más importante: el capital humano. Nuestro reto es potenciar en conocimientos a la siguiente generación.
El restablecimiento de la bicameralidad –expresión del constitucionalismo histórico, salvo las constituciones de 1826 y 1993– plantea que esta instancia no sea contaminada por los males del unicameralismo. Algunos sostienen que su legitimidad radica en su carácter técnico, otros en mejorar el debate parlamentario y el equilibrio de poderes.
Sin embargo, ello no resolverá la crisis de representación generada por un Congreso que, sin filtros ni controles, desnaturalizó sus funciones de representación, legislación y control político. El deterioro del sistema se refleja en la crisis política permanente que impide al país aspirar a ser de ingresos medios: en 10 años tuvimos 8 presidentes, 15 primeros ministros y múltiples ministros de economía y del interior, lo que afectó políticas públicas clave como seguridad, economía y salud, producto de un Congreso que abandonó la fiscalización para repartirse el poder.
Sin embargo, el nuevo Senado, con más poderes y los mismos actores, puede reproducir esos males si es capturado por intereses políticos. No garantizará mejor representación ni será contrapeso real. El transfuguismo y el rol de los vicepresidentes deben ser prioridad en la agenda bicameral; la solución está en los peruanos: votar bien.
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