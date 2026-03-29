Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Cuatro candidatos a diputados exponen sus principales propuestas legislativas para el nuevo Parlamento bicameral. Desde la Cámara Baja, se plantean la creación de programas como Fuerza Mamá Perú o un sistema para la protección en la vejez a través de un sistema de aportes.
Me he preparado en política y gestión en la Universidad de Harvard y en ESAN, con la convicción de que el servicio público exige formación, responsabilidad y compromiso con resultados concretos.
Desde mi sensibilidad de madre, decidí dar este paso para proteger a nuestros niños. Por ello, impulsaré Bloqueo Total para que toda persona denunciada o investigada por violencia sexual contra menores no trabaje cerca de niños mientras dure su proceso. Un niño no puede esperar años para estar protegido.
También propongo Fuerza Mamá Perú, para que las madres solteras accedan a capacitación técnica gratuita, flexible y útil para conseguir empleo o emprender. Somos fuertes y tenemos que seguir adelante.
Propongo también Escuelas Públicas Abiertas los fines de semana, con talleres de robótica, inteligencia artificial, deporte y arte. Nuestros niños deben tener un lugar seguro donde aprender más y descubrir sus talentos.
Y promoveré una Ley de Protección Para Mascotas, con registro, cuidado responsable y mecanismos de recuperación si se pierden.
Fiscalizaré, además de otras leyes, que se cumpla la Ley 32382 para personas con TEA. Las familias no pueden seguir esperando terapias y acompañamiento que ya fueron aprobados por ley. Mi compromiso es trabajar con leyes concretas y una fiscalización firme para asegurar su cumplimiento y proteger a nuestros niños.
Voy por la Educación, motor del desarrollo de la persona y del país, es mi compromiso con mi madre profesora de escuela pública rural y con Perú. El 75% de escolares estudian en colegios públicos y 2 millones en zona rural.
Impulsaré reformas de leyes para modernizar y mejorar la calidad de la educación. En la Ley General de Educación propondré como política nacional la educación tecnológica, productiva, financiera y para el trabajo y así los jóvenes emprendan, generen ingresos al terminar la secundaria. En la Ley de Reforma Magisterial veré por revalorizar la carrera docente con capacitaciones anuales en entidades de prestigio, tecnología y mejores criterios de evaluación de desempeño para mejora salarial.
Fiscalizaré que el presupuesto llegue a tiempo a escuelas y universidades para necesidades específicas de cada ámbito. Que cada sol del presupuesto educativo no termine en bolsillos corruptos. El problema en Perú no es el dinero, el sector Educación tiene S/. 17 mil millones en el Presupuesto 2026, es el primero en asignación del gasto y la calidad de la educación pública no mejora. Un diputado no construye escuelas ni universidades, pero puede hacer que las políticas funcionen para acortar brechas y el dinero público no se pierda en corrupción o ineficiencia de gestión.
Quiero llegar al Congreso convencida de que más allá del circo que representan las pugnas de poder, los ciudadanos necesitan mejores empleos, protección del estado y acceso al mercado financiero. Mis propuestas son concretas.
Primero, promover el empleo formal. Hoy, más del 85% de los jóvenes trabaja en la informalidad. Propongo incentivos al primer empleo mediante la reducción de costos laborales y beneficios tributarios a las empresas. Además, reducir costos que frenan el crecimiento de las MYPE.
Segundo, protección en la vejez. En el Perú, 6 de cada 10 adultos mayores no recibe pensión. Esto responde a la informalidad y bajos salarios. Planteo un sistema que combine ahorro voluntario, aportes contributivos y una pensión básica universal, asegurando que ningún adulto mayor quede sin ingresos en la vejez.
Tercero, impulsar la inclusión financiera. La ley N° 31143 impuso topes a las tasas de interés, excluyendo a muchos peruanos del crédito formal y empujándolos al uso del “gota a gota”. Propongo eliminar esta ley e impulsar que se comparta la información real de ingresos y pagos (Open Finance), de manera consentida y segura. Más información reduce el riesgo, aumenta la competencia y permite tasas más bajas.
Legislar no se trata de favorecer a unos cuantos, sino de poner reglas claras para que la economía esté al servicio del ciudadano.
Postulo al Congreso porque Lima no resiste más improvisación. Necesitamos gente seria que use el control político para solucionar los problemas del ciudadano y no para el beneficio propio. Mi experiencia en el Congreso y la Contraloría, junto a mi visión como abogado y emprendedor, permite plantear reformas directas.
Cero tolerancia a la corrupción: Crearemos una "lista negra" que vete a perpetuidad de las contrataciones del Estado a funcionarios y empresas que abandonen obras. Los vecinos de Lima no tienen que soportar pistas rotas. Quien maneje recursos públicos deberá levantar su secreto bancario.
Impulso al emprendedor y bolsillo familiar: El Estado debe dejar de ser un obstáculo. Implementaremos asistencia legal y contable gratuita para la formalización. Proponemos que la inversión en seguridad de microempresarios sea deducible de impuestos. Fiscalizaremos que el SOAT, seguros de salud y pensiones educativas tengan criterios justos.
Cultura y Deporte como prevención: Reorganizaremos el IPD con gerentes deportivos. Obligaremos a los gobiernos locales a invertir en infraestructura cultural y deportiva para recuperar espacios públicos.
Garantizaremos a las Ollas Comunes acceso prioritario a salud y educación. Mi compromiso es legislar y fiscalizar con rigor el gasto público. No solo se necesitan leyes, sino alguien que sepa fiscalizar.
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