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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cuatro candidatos a diputados exponen sus principales propuestas legislativas para el nuevo Parlamento bicameral. Desde la Cámara Baja, se plantean la creación de programas como Fuerza Mamá Perú o un sistema para la protección en la vejez a través de un sistema de aportes.