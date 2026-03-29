Por Pierangeli Dodero, candidata a diputada por Lima con Fuerza Popular (#5)

Legislación a favor de las madres

Me he preparado en política y gestión en la Universidad de Harvard y en ESAN, con la convicción de que el servicio público exige formación, responsabilidad y compromiso con resultados concretos.





Desde mi sensibilidad de madre, decidí dar este paso para proteger a nuestros niños. Por ello, impulsaré Bloqueo Total para que toda persona denunciada o investigada por violencia sexual contra menores no trabaje cerca de niños mientras dure su proceso. Un niño no puede esperar años para estar protegido.





También propongo Fuerza Mamá Perú, para que las madres solteras accedan a capacitación técnica gratuita, flexible y útil para conseguir empleo o emprender. Somos fuertes y tenemos que seguir adelante.





Propongo también Escuelas Públicas Abiertas los fines de semana, con talleres de robótica, inteligencia artificial, deporte y arte. Nuestros niños deben tener un lugar seguro donde aprender más y descubrir sus talentos.





Y promoveré una Ley de Protección Para Mascotas, con registro, cuidado responsable y mecanismos de recuperación si se pierden.





Fiscalizaré, además de otras leyes, que se cumpla la Ley 32382 para personas con TEA. Las familias no pueden seguir esperando terapias y acompañamiento que ya fueron aprobados por ley. Mi compromiso es trabajar con leyes concretas y una fiscalización firme para asegurar su cumplimiento y proteger a nuestros niños.