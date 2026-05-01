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El TC resaltó que las diligencias del Ministerio Público estaban respaldadas por resoluciones judiciales. Foto: composición GEC
El TC resaltó que las diligencias del Ministerio Público estaban respaldadas por resoluciones judiciales. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, contra diversas diligencias del Ministerio Público.

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