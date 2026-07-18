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Resumen

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó y votó las demandas de habeas corpus interpuestas por el prófugo Vladimir Cerrón y el sentenciado expresidente Ollanta Humala, quienes han pedido su libertad.

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