El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó y votó las demandas de habeas corpus interpuestas por el prófugo Vladimir Cerrón y el sentenciado expresidente Ollanta Humala, quienes han pedido su libertad.

De acuerdo a fuentes consultadas por El Comercio, la decisión fue adoptada en mayoría, en ambos casos, declarando fundados los pedidos de los demandantes.

Se prevé que las resoluciones, tanto de Cerrón como la de Humala, sean publicadas la próxima semana.

Como se recuerda, el Pleno del TC está presidido por el magistrado Helder Dominguez, e integrado por los magistrados Luz Pacheco, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

En el caso de Cerrón Rojas, las fuentes aseguraron que fue una decisión “reñida” tras la polémica que tuvo el caso durante su tramitación al interior del TC, de tal manera que la votación quedó 4 a favor del prófugo y 3 votos en contra.

Por otro lado, la votación en la demanda de Humala Tasso, de acuerdo a las fuentes, quedó en 5 votos a favor y 2 en contra, con lo cual el exmandatario recuperaría su libertad.

Los votos a favor fueron de los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Ochoa Cárdich y Hernández Chávez; mientras que los votos en contra los emitieron los magistrados Pacheco Zerga y Monteagudo Valdez.

Pleno del Tribunal Constitucional 2025

Los casos en detalle

Las fuentes del TC solicitaron esperar la resolución para más detalles y conocer cómo fue el sentido del voto de cada uno de los magistrados.

Lo que sí confirmaron, en el caso de Cerrón Rojas, fue que el ponente del fallo en mayoría es el magistrado Pedro Hernández, quien no fue cambiado pese a los cuestionamientos sobre la manera en que se habría tramitado dicha ponencia.

MAGISTRADO DEL TC, PEDRO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, ESTÁ A CARGO DE CASO VLADIMIR CERRÓN.

Al respecto, las fuentes recordaron que el Pleno del TC determinó que no hubo irregularidad en dicha tramitación y por tanto no hubo necesidad de cambiar al ponente del caso.

También sobre el caso de Cerrón, una tercera fuente prefirió reservarse el sentido de su votación y sostuvo que “confío en que se publique pronto (la resolución) para evitar rumores”.

La confirmatoria del fallo favorable de Cerrón Rojas implicaría que se anulen la única orden de captura y de prisión preventiva que pesa sobre el exgobernador regional de Junín en el caso “Aportes irregulares a Perú Libre”, y que este pueda salir de la clandestinidad.

También confirmaría que las autoridades encargadas de la captura del aún prófugo Cerrón Rojas no cumplieron su labor durante los 2 años y 9 meses que transcurrieron desde que decidió escabullirse de la justicia en octubre del 2023.

En la actualidad, el exfuncionario viene siendo procesado en casos de presunto crimen organizado y corrupción, como “Los Dinámicos del Centro”, el “ilegal resguardo policial”, Reparación Civil por el caso “Circuito Vial Chupaca -Mito”, entre otros, pero sin medidas de prisión preventiva.

OLLANTA HUMALA

En el caso de Ollanta Humala, el fallo a su favor en el TC, habría tomado como referencia el antecedente de la sentencia a favor de la hoy electa presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Es decir, que no debió haber sido procesado y sentenciado por el delito de lavado de activos debido a los aportes ilícitos recibidos por el Partido Nacionalista durante las campañas Electorales Generales del 2006 y 2011, ya que al momento de los hechos no estaba tipificado el delito como tal.

Humala Tasso, como se recuerda, viene cumpliendo una condena de 15 años en el Penal de Barbadillo (Ate), desde abril del 2025.

La resolución del TC podría alcanzar a la exprimera dama Nadine Heredia, quien también fue condenada a 15 años de pena privativa de libertad -pero fugó y se encuentra asilada en Brasil- por el caso aportes ilegales al Partido Nacionalista. Esto, se aplicaría siempre que la esposa del exmandatario lo solicite ante el Poder Judicial por extensión.

Humala Tasso también es procesado en otros casos como “Gasoducto Sur” y “Madre Mía”, etc.