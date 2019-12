Te presentamos la información más destacada de este 2019, pero en esta ocasión a través de nuestros especiales interactivos. Un resumen basado en las páginas vistas y el tiempo promedio de lectura de nuestros lectores, en un año marcado por el Caso Lava Jato -especialmente, Odebrecht- y el arranque de la campaña electoral para el Congreso 2020.

Bienvenido a tu guía de especiales políticos 2019, según las preferencias de los lectores de El Comercio.

1. El Caso Lava Jato en Perú

º Más de 30 investigaciones abiertas y más de 200 investigados es el saldo que ha dejado Odebrecht en el Perú. Las pesquisas implican a expresidentes, exgobernadores, exalcaldes y toda clase de funcionarios de menor rango a lo largo de los últimos cuatro periodos presidenciales. En este especial podrás conocer -si es que aún no lo has hecho- todos los implicados hasta el momento en una trama que aún no termina su capítulo en nuestro país.

2. Candidatos con antecedentes

º Más de 200 candidatos con sentencia penales y civiles se inscribieron en las listas de los 22 partidos que postulan a los comicios del 26 de enero del 2020. Este especial se posiciona como el segundo más visto del 2019 en nuestra sección política, cuando lleva menos de un mes de circulación. Con hasta cinco filtros, podrás encontrar a todos los aspirantes al Congreso que registraron tener sentencias en las hojas de vida que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones.

3. Alejandro Toledo, el prófugo

º El 9 de febrero del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por recibir presuntamente— entre el 2006 y el 2010— US$ 20 millones de la multinacional brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, el principal y más costoso proyecto de infraestructura vial durante su gobierno (2001-2006). Se trataba de la primera gran revelación de la constructora y que, de algún modo, nos mostraba la real dimensión de lo que sería el Caso Lava Jato en el país. A punto de cumplir tres los como prófugo, Alejandro Toledo se encuentra en manos de la justicia de Estados Unidos afrontando un proceso de extradición. Este especial cuenta todos los pormenores de la investigación del líder del desaparecido partido Perú Posible.

4. El hombre de Odebrecht en Perú

º Jorge Barata, el ejecutivo de Odebrecht que más sabe sobre los sobornos y aportes a políticos y funcionarios peruanos, fue interrogado en Brasil del 23 al 26 de abril. En interrogatorios, cada vez que los fiscales preguntaban a otros exdirectivos sobre los detalles y coordinaciones detrás de los pagos ilícitos, la razón detrás de los contratos ficticios, los nombres de todos los políticos y funcionarios sobornados, la respuesta fue la misma: (Jorge) Barata sabe. En este especial podrás encontrar un mapa con toda la información que manejaba Barata, la misma que, con el transcurso de los meses, se fue corroborando en otros interrogatorios.

5. Busca, compara y conoce a tu candidato

Otro de nuestros especiales electorales que se posiciona entre las preferencias de los electores de El Comercio, pese a tener menos de un mes de circulación. A través de este especial, podrás conocer los datos principales de los más de 2,000 candidatos que quedan en contienda para los comicios del 26 de enero del 2020. No solo conocerás datos como edad, profesión, ingresos y propiedades, sino que podrás comparar los datos de cada lista inscrita, tanto en Lima como en el resto de las 25 cincunscripciones electorales.

6. La ruta del pago

º Miguel Atala, ex vicepresidente de PetroPerú, confesó a la fiscalía que sirvió de testaferro para que el ex presidente cobre US$1 millón 300 mil de Odebrecht. Este especial muestra los cuatro pasos del soborno, según Atala. El exfuncionario reconoció que el US$1 millón 300 mil que Odebrecht le depositó en una cuenta de Andorra (entre noviembre de 2007 y febrero de 2008) no era para él, sino para Alan García.

7. El equipo fiscal

º Desde julio del 2018, este equipo especial de fiscales, liderados por el fiscal superior Rafael Vela, tiene a su cargo el Caso Lava Jato. A la fecha, tienen más de 35 investigaciones abiertas y más de 250 personas investigadas. En este especial podrás conocer los casos que tiene cada fiscal.

8. Las obras del ‘Club’

º La fiscalía inició investigación contra 37 obras y concursos públicos dados, entre el 2011 y el 2015, a los integrantes del denominado ‘Club de la construcción’. Estos están divididos en dos grupos: los que se cree que hubo una alta probabilidad de sobornos y los que se sospecha. ¿Qué obras fueron y qué empresas las ganaron? Todos los detalles en este especial.

9. La posverdad de un excongresista

º El exparlamentario de Acción Popular, Yonhy Lescano, fue acusado por una periodista por acoso sexual. Este especial contrastó cuatro de sus argumentos de defensa. Lescano fue suspendido del Congreso luego de una indagación en la Comisión de Ética Parlamentaria.

10. Diccionario Lava Jato

º En este especial que cierra el ranking encontrarás palabras y claves para entender el escándalo que empezó en Brasil en el 2014 y nos ha salpicado hasta empaparnos. De nuestros 4 últimos ex presidentes, 3 están procesados y uno ha fallecido.