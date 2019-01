Tucto califica a dictadura de Maduro como una “experiencia social diferente”

El parlamentario del Frente Amplio, Rogelio Tucto, calificó la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela como una “joven, nueva y diferente experiencia social y económica”. El legislador cuestionó la “intromisión” del Grupo de Lima, en especial de Perú, en el referido régimen.

A través de un pronunciamiento, publicado el último miércoles desde su cuenta de Twitter, Rogelio Tucto remarcó que, a su juicio, no se debe “tomar una actitud de intromisión en los asuntos internos de Venezuela”.

“Si la intención es de ayuda a un país hermano, deben partir por criticar los intereses del gran capital que están asfixiando a una joven, nueva y diferente experiencia social y económica, bajo el argumento de una dictadura”, sostuvo Rogelio Tucto.

‼ PRONUNCIAMIENTO ‼



¡POR LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡ABAJO LA INJERENCIA NORTEAMERICANA EN VENEZUELA A TRAVÉS DEL GRUPO DE LIMA! pic.twitter.com/plF6yz8Y7W — Rogelio Tucto 🇵🇪 (@rogelio_tucto) 9 de enero de 2019

Cabe mencionar que el Grupo de Lima, integrado por 14 países, han desconocido la última elección de Nicolás Maduro y le solicitaron que no asuma la nueva gestión. Sin embargo, el mandatario venezolano tomó posesión del cargo.

“Si no hubiera petróleo en Venezuela, para los Estados Unidos no hubiera dictadura. Si no hubiera una economía bajo el mando del gran capital, no hubiera dictadura”, acotó Tucto.

El representante del Frente Amplio criticó también que la administración del presidente Martín Vizcarra no haya logrado, según él, hasta el momento responder a las demandas de la población, como la reconstrucción del norte, la reducción de la anemia y el fortalecimiento del sistema educativo.

“Sin embargo, promueven la inmigración con engaños de ciudadanos venezolanos, quienes deberían estar defendiendo a su patria de la injerencia extranjera”, apuntó.

No es la primera vez que el congresista Rogelio Tucto genera polémica por sus declaraciones. A principios de 2018 fue criticado luego de mostrarse a favor de un indulto al líder terrorista Abimael Guzmán en nombre de la “reconciliación”.