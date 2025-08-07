La Universidad César Vallejo (UCV) presentó una demanda contra el reportero Jefferson Luyo, de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, y contra el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, con el objetivo de anular una resolución que la obliga a entregar las tesis de maestría y doctorado de la congresista María Grimaneza Acuña Peralta, hermana del fundador de la casa de estudios, César Acuña Peralta.

De acuerdo con Latina Noticias, el periodista fue notificado este jueves 7 de agosto sobre el inicio de este proceso administrativo ante el Poder Judicial.

La acción judicial, sostienen, busca impedir que se tramiten en el futuro nuevas solicitudes ciudadanas de acceso a copias de tesis o cualquier otro documento amparado por la Ley de Acceso a la Información Pública.

El caso se originó el 12 de junio de 2023, cuando el periodista presentó una solicitud de acceso a la información pública ante la UCV para obtener copia de las tesis de María Acuña.

La universidad rechazó el pedido, pero tras una apelación del periodista, el Tribunal de Transparencia emitió la Resolución N.° 2353-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA, del 6 de julio de 2023, que declaró fundado el recurso y ordenó la entrega de los documentos.

Según el medio, la demanda de la UCV pretende la nulidad total de esa resolución y el bloqueo de futuras entregas de información similar. En paralelo, Latina indicó que su programa Punto Final ha publicado reportajes en los que se cuestiona la originalidad de las tesis de María Acuña, basados en un análisis con la herramienta de detección de plagio Turnitin.

El medio también informó que las tesis fueron obtenidas por otras fuentes, debido a que la universidad se negó a entregarlas y aseguró que se habían extraviado de sus archivos durante el fenómeno de El Niño Costero.