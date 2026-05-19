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Resumen

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“No será una elección de ideologías, sino de ‘antis’; una elección del rechazo y el miedo”, incidió uno de los analistas consultados para este reportaje. La frase resume y grafica el complejo escenario que se abre rumbo al balotaje del próximo 7 de junio, luego de que este domingo 17 de mayo se proclamaran los resultados de la primera vuelta y quedara oficialmente instalada la segunda entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.