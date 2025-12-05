Un juez de Chanchamayo ordena suspender internas de Ahora Nación: ¿La candidatura de López Chau corre riesgo?

A solo cuatro días para la realización de las elecciones primarias, a través de delegados, el juez Augusto Balbín Solís, del Juzgado Civil de La Merced (Chanchamayo, Junín), ordenó a Ahora Nación, partido del precandidato presidencial Alfonso López Chau, suspender su proceso interno de cara a los comicios generales del 2026.

Balbín Solís declaró fundada una medida cautelar interpuesta por Nilton Meza Franco y Geraldine Ponce Llanos en contra del tribunal electoral nacional del referido partido. Esto, porque no se les permitió ser precandidatos a la Presidencia y al Congreso bicameral, respectivamente.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Ambos han interpuesto una acción de amparo en contra de Ahora Nación, cuya audiencia para escuchar a las partes ha sido programada para el 18 de marzo del próximo año, es decir a pocas semanas de la primera vuelta.

(Foto: El Comercio)

En la medida cautelar, el Juzgado Civil de La Merced determinó la suspensión provisional del acta del tribunal electoral nacional del partido de López Chau de la sesión del 8 de octubre último. En ese documento, se convocaba a la elección de delegados, que a su vez designarán a la fórmula presidencial, a los candidatos al Senado y cámara de diputados y al Parlamento Andino.

“Es decir, debiéndose suspender el proceso electoral interno del partido Ahora Nación, en tanto pudieran afectar el derecho de participar, elegir y ser elegidos de los recurrentes”, subrayó el juez en su resolución.

Un fallo “inejecutable”

Al respecto, Carlo Magno Salcedo, secretario general de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación, dijo que aún no han sido notificados de la resolución judicial de la medida cautelar. Agregó que la acción de amparo de Meza y Ponce no debió ser presentada en Chanchamayo (Junín), sino en Lima.

Salcedo, también precandidato a diputado, refirió que la medida cautelar “es inejecutable”, porque la elección de los delegados de Ahora Nación “ya se realizó el domingo pasado”.

“Piden que nuestro tribunal electoral se abstenga de realizar cualquier acto, pero el tribunal ya no tiene nada que hacer, es la ONPE la que va a llevar a cabo la elección de los candidatos. Es una resolución inejecutable, no va a tener ningún impacto ni efecto. Lo que nos llama la atención es el móvil de esta demanda”, subrayó.

El abogado explicó que la demanda fue promovida por Meza, quien pretendió ser parte de una fórmula presidencial, pero no fue admitida su postulación porque “no cumplía con los requisitos”.

“Él presentó una solicitud, pero no cumplía los requisitos, entre ellos llenar la declaración jurada de antecedentes e información de sentencias. Consignó de manera incompleta y por eso se desestimó su postulación. Nosotros hemos activado nuestros filtros, él tiene una serie de denuncias y ha purgado prisión por homicidio calificado”, expresó a El Comercio.

Salcedo, además, indicó que Meza tiene denuncias por presunta violencia familiar y en contra de la mujer.

“Está utilizando un recurso constitucional para pretender quitar de la carrera a todo un partido político. Si se hace lo que él pide, ninguno de los candidatos [de Ahora Nación] podría participar”, alertó.

El precandidato a diputado dijo que Meza antes estuvo en el partido de Antauro Humala y que desde Ahora Nación creen que ha sido un “infiltrado” para “torpedear desde adentro” el proceso interno.

Por medio de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación expresó su “profunda preocupación y extrañeza” ante la posibilidad de que, a través de una medida judicial, “se pretenda bloquear el derecho de participación política de nuestro partido en las próximas elecciones generales”.

(Foto: Facebook)

El partido de López Chau sostuvo que, si bien el llamado “amparo electoral” es una vía excepcional para tutelar derechos políticos individuales, “en ningún caso puede ser instrumentalizado para vulnerar los derechos de la colectividad de candidatos y militantes ni para interferir en procesos ya concluidos”.

La agrupación dijo confiar en que las instituciones correspondientes respetarán la autonomía de los procesos partidarios y el cronograma establecido por el JNE.

Percy Coronado, abogado de Meza (el demandante), dijo que el 8 de octubre último, el tribunal electoral nacional de Ahora Nación se reunió “a escondidas” para aprobar la convocatoria a elecciones internas, es decir de los delegados, y aprobaron un cronograma electoral. En este, agregó, se colocaron los plazos para la inscripción de los precandidatos.

Pero el documento no fue publicado hasta que concluyó el tiempo para la inscripción de los postulantes.

“No publicaron este cronograma y no lo pusieron a conocimiento de la ONPE y del JNE, después que ha precluido la convocatoria para que se inscriban los precandidatos, en noviembre, recién ponen de conocimiento [a la militancia]. No se presentó ningún candidato y solo está el señor López Chau”, declaró a Canal N.

Coronado indicó que, a su cliente, que pretendía ser precandidato presidencial, le dijeron que debía pagar S/80 mil para retrotraer el proceso y se pueda inscribir.

“Estos son los argumentos, por los cuales hemos solicitado que se declare nulo el acta de la asamblea, la convocatoria y el cronograma electoral [del partido]”, acotó.

#EnVivo



Solicitan suspender elecciones internas de Ahora Nación por irregularidades



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ndOCAaaZ2W — Canal N (@canalN_) December 4, 2025

El punto de vista

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral, dijo que la medida cautelar en contra de Ahora Nación “es inejecutable”, porque la elección de delegados ya se dio y se cerró esa etapa.

“Hay una sustracción de la materia, porque se pide que se suspendan unas elecciones primarias de delegados que ya se realizaron. Veo con preocupación esto, en el supuesto que la medida cautelar la hubieran notificado antes del domingo 30 de noviembre, las elecciones primeras de ese partido se hubiesen tenido que suspender, y sería grave, Ahora Nación se quedaría fuera del cronograma electoral y no participaría de las elecciones”, sostuvo.

En diálogo con El Comercio, Rospigliosi calificó la demanda de amparo “como maliciosa” y realizada por “un infiltrado”. Agregó que este tipo de resolución genera un precedente negativo.

A su turno, el exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello también sostuvo que el fallo “es inejecutable”.

“Es inejecutable por el cronograma electoral. Y no, no puede dejar sin efecto la elección que harán los delegados de sus candidatos”, concluyó.