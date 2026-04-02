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Resumen

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El último debate presidencial antes de la primera vuelta estuvo marcado con una serie de errores de los candidatos. Por ejemplo, el exministro de Defensa Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) llegó 38 minutos tarde al Centro de Convenciones de Lima (CCL) y recién ingresó a la polémica a las 9:07 p.m. Es decir, más de una hora después de que esta haya iniciado.

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