El último debate presidencial antes de la primera vuelta estuvo marcado con una serie de errores de los candidatos. Por ejemplo, el exministro de Defensa Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) llegó 38 minutos tarde al Centro de Convenciones de Lima (CCL) y recién ingresó a la polémica a las 9:07 p.m. Es decir, más de una hora después de que esta haya iniciado.

Nieto, quien vive en Punta Hermosa, a 45 kilómetros de Lima, llegó a bordo de una moto en CCL, en San Borja, e intentó responsabilizar por su tardanza a los militantes y simpatizantes de Renovación Popular, que tomaron el peaje para realizar propaganda política.

“Quisiera tomar unos segundos para ofrecer disculpas por mi tardanza, por cinco horas, la [carretera] Panamericana Sur ha sido bloqueada por militantes de Renovación Popular, que ha generado caos en el sur de la ciudad, yo vivo todo el año en un distrito del sur, pido disculpas”, manifestó antes de responder la pregunta ciudadana, en el segundo bloque.

Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, informa que ya llegó al Centro de Convenciones de Lima. Cuestiona que militantes de Renovación Popular hayan tomado el peaje y creado un caos vehicular. @Politica_ECpe pic.twitter.com/NNcYr386LP — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) April 2, 2026

El candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación), ex rector de la UNI, no tuvo un solo comentario sobre el polémico rol que han tenido sus oponentes César Acuña (Alianza para el Progreso) y José Luna Gálvez (Podemos Perú) en la educación superior del país. Esto a pesar de que le tocó, en dos bloques diferentes, debatir con ellos.

López Chau acudió al debate presidencial con Jordi Segarra, asesor español andorrando al que le pagará US$175 mil por tres meses de trabajo. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

López Chau centró su exposición, en el bloque sobre empleo y desarrollo que compartió con Acuña y Nieto, a prometer que instalarán una sede de las universidades públicas en cada región, así como la culminación de los proyectos Chavimochic, Chinecas, Majes Siguas II, entre otros.

Por su parte, Nieto recordó que existe una ley que faculta al Estado a adquirir a las micro y pequeñas empresas el 40% de sus compras, pero que esta no se aplica, porque el sector público está “lastrado por la corrupción”. “Los concursos y las licitaciones se han dado a modo que sean los amiguitos los favorecidos, la coalición mafiosa impide que las micro empresas accedan a los que la ley les da”, expresó.

A su turno, Wolfgang Grozo, candidato presidencial de Integridad Democrática, confrontó a Nieto y también a Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, quien participó en la polémica el último lunes.

“Quiero mostrar mi indignación por lo que vemos acá […] Tenemos a un candidato de la izquierda que ha llegado tarde, Nieto, por estar en la playa”, mencionó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Y sobre Álvarez, remarcó que “gobernar no es una comedia”. “No se puede derrotar a las mafias de la corrupción y la inseguridad haciendo imitaciones, zapatero a sus zapatos”, complementó.

En el cierre de su participación el mayor general en retiro de la FAP acusó a Luna y Acuña de ser parte de “un pacto mafioso” en el Congreso, a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) de ser representante de la extrema izquierda y a Nieto de ser el alfil de “los caviares corruptos”.

“Si queremos vencer al crimen y a la pobreza no votemos por Carlos Álvarez, cuya preparación es un chiste. Tampoco por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, no caigamos en el error de votar por los mismos”, acotó.

En respuesta, Nieto afirmó, dirigiéndose Grozo, que “para ser un hombre de inteligencia está muy mal informado, no vengo de la playa, vivo en el sur de la ciudad todo el año. Ahora entiendo por qué le dicen mentigrozo”.

Acuña no dejó de leer

En el primer bloque del debate presidencial sobre la educación, el candidato de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, sostuvo que es inaceptable que el 70% de los niños “no comprendan lo que leen” y el 80% falle en resolver problemas de matemática. “En mi gobierno vamos a revertir esta realidad, la educación es mi prioridad”, refirió, sin despegarse de los papeles donde tenía escrito sus apuntes.

Acuña, quien leyó en cada momento, planteó duplicar las vacantes de ingreso a las universidades y a destinar el 1% del PBI para la ciencia, tecnología e innovación.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

“Los 20 mejores alumnos de las universidades ingresarán a trabajar al sector público con una remuneración competitiva”, expresó.

Wolfgang Grozo, postulante presidencial de Integridad Democrática, inició su participación señalando que “hay partidos chatos de integridad que han hecho de la educación un sucio negocio”, en referencia a Acuña Peralta. El mayor general de la FAP en retiro ofreció duplicar Beca 18 y crear una nueva beca por impuestos.

“La inseguridad y la corrupción son los principales problemas del país, eso lo vamos a combatir. Sin educación nada va a poder cambiar, ese es un compromiso de Identidad Democrática”, aseguró.

Las anécdotas de Belmont

Lejos de exponer sus políticas para la educación, el candidato presidencial de Obras, Ricardo Belmont, utilizó su tiempo para contar anécdotas sobre su infancia y su etapa escolar. Por ejemplo, el exalcalde de Lima refirió que le debe a su padre la firmeza de su carácter y a su madre, “la humildad”.

Agregó que, si gana, elevará la pensión de los docentes jubilados, que, en la actualidad, según refirió, “ganan S/700 como máximo”.

(Foto: Fernando Sangama/ El Comercio)

Belmont también dijo que tiene “un gran respeto por los maestros”, porque tuvo a uno en el colegio que le aconsejó lo siguiente al verlo correr a velocidad: “el que apurado muere, apurado vive y se condena”. “Desde ese día me bajó los decibeles, me dio paciencia, prudencia y perseverancia para la vida. Agradezco a los que me enseñaron a ser una persona limpia y a no mentir, porque la palabra se ha depreciado”, sostuvo.

A su turno, la candidata presidencial de Un Camino Diferente, la docente Rosario Fernández, afirmó que “somos casi 600 mil maestros que trabajamos bajo una currícula de estándares altos y diversificados para todo el Perú, pero ocupamos el último lugar en comprensión lectora y razonamiento matemático”. “Los profesores estamos totalmente abandonados, porque nos faltan herramientas”, complementó.

Fernández propuso implementar diferentes plataformas digitales en lenguaje, matemática e inglés en los colegios públicos del país, a fin de romper las brechas educativas.

Y, además, planteó la nacionalización de las universidades privadas, entre ellas la Universidad César Vallejo, y la Universidad Telesup, que pertenecen a Acuña y a Luna, respectivamente.

En el bloque sobre empleo, Fernández aprovechó que le tocó polemizar con Luna Gálvez para criticarlo por el cierre de la Universidad Telesup. “¿Qué pasó con los estudiantes que quedaron en la calle? Las universidades deben ser acreditadas, independientemente, de cualquier vicio político”, manifestó.

El congresista de Podemos Perú mostró imágenes de la Universidad Telesup y dijo que la narrativa de que era un centro de estudios de fachada fue impuesta por los bancos y las AFP. Añadió que le pidieron S/20 millones para que su negocio fuera licenciado, aunque no mostró una sola prueba.

En contra de “universidades chatarra”

En la última tripleta del primer bloque- conformada por los candidatos presidenciales Rafael Belaunde (Libertad Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y José Luna Gálvez (Podemos Perú)- el exministro de Energía y Minas afirmó que en un eventual gobierno suyo propondrá una modificación a la ley de cano minero para asegurar los recursos necesarios que para Beca 18 llegue a 50 mil estudiantes cada año.

“Esto demanda una modificación adicional, estas becas y los alumnos no deben a universidades chatarra o que lavan dinero. Tiene que haber un sistema de acreditación para que las universidades cumplan criterios académicos y de reputación mínimos”, manifestó, en aparente referencia a Luna y al postulante presidencial de APP, César Acuña. Ambos con negocios en la educación superior.

Por su parte, Luna Gálvez, actual congresista, inició su participación en el debate contando su historia de vida y señalando que él pudo ser uno de los 8 millones de peruanos que iniciaron su primaria, pero que tuvieron que abandonarla, de no ser por su madre, que como maestra lo incentivo a seguir con sus estudios.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

El líder de Podemos Perú, antes de ingresar al Centro de Convenciones de Lima, negó que su partido haya sido parte de un “pacto mafioso” en el Congreso. Añadió que las fuerzas políticas que integraron ese colectivo fueron aquellas que sostuvieron a Dina Boluarte para seguir “medrando el Estado”.

López Chau sostuvo que en el país hay políticos y partidos que quieren que los niños y niñas no tengan una educación de calidad, porque desean “mano de obra barata”.

“Para dar el salto y ser un Perú industrializado necesitamos educación con calidad para que nuestros estudiantes pasen de ser consumidores de tecnología a creadores de tecnología. Las universidades públicas deben tener sucursales en todas las regiones. Pagaremos la deuda social con los docentes. Y ampliaremos Beca 18, la gestora de este programa está en nuestra lista [Patricia Correa]”, finalizó.

El punto de vista

El analista político Fernando Huamán, profesor de Opinión Pública de la Universidad de Piura, consideró que, a menos de dos semanas de las elecciones, los debates pueden llegar a ser fundamentales para que candidatos que están rezagados en el tercer lugar puedan captar el voto de los indecisos y esto les permita disputar el pase a segunda vuelta.

“El debate no tiene que ver para que los que van en los primeros puestos pierdan votos. [Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga] tienen un voto duro, podemos tener algunas sorpresas en los próximos días”, manifestó en diálogo con El Comercio.

Sobre la tardanza de Nieto, Huamán refirió que le recordó a cuando en el 2006, Humala tampoco se presentó a la hora del debate con Alan García y responsabilizó a los apristas.

“Lo dicho por Nieto no le afecta en nada a Renovación Popular […] Él tuvo que tomar las precauciones para llegar temprano, lo cierto es que Nieto llegó tarde”, recalcó.