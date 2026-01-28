Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Una campaña que aún no calienta: ¿Cuáles son las regiones que más visitaron los candidatos presidenciales?
Una campaña que aún no calienta: ¿Cuáles son las regiones que más visitaron los candidatos presidenciales?

Una campaña que aún no calienta: ¿Cuáles son las regiones que más visitaron los candidatos presidenciales?

A poco más de dos meses para las elecciones generales 2026, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas han priorizado, fuera de Lima, el norte del país en sus recorridos y actividades proselitistas en el último mes. Las regiones más visitadas, según una revisión realizada por El Comercio, son Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad [ver recuadro].

