Una campaña que aún no calienta: ¿Cuáles son las regiones que más visitaron los candidatos presidenciales?

De los 13 postulantes presidenciales escrutados, dos solo registraron actividades de campaña en Lima: Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Carlos Espá (Sí Creo). Y solamente José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Enrique Valderrama (Partido Aprista) fueron a ciudades del sur del país. El actual congresista estuvo, por ejemplo, en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Y el abogado aprista en Arequipa y Cusco.

El exparlamentario Yonhy Lescano (Cooperación Popular) es el candidato presidencial que, al cierre de esta nota, más regiones ha visitado en enero, con nueve en total. Le siguen Valderrama y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con siete cada uno.

El exalcalde de Lima llegó a Chiclayo (Lambayeque) el 1 de enero y durante dos semanas recorrió el norte: Tumbes, Piura, La Libertad y Áncash. Hace unos días realizó mítines en Junín, donde estuvo en Huancayo, Jauja y Concepción.

(Foto: Renovación Popular)

Desde este lugar, López Aliaga planteó trasladar la capital del Perú de Lima a Junín como un paso hacia la “descentralización”. Agregó que de esta manera los congresistas conocerán de cerca la realidad “y el drama” que vive esa región y toda la sierra central y sur. “La anemia galopante que hay acá es culpa de la corrupción, de un Estado enorme que hay que reducir. Un Estado que tiene 18 ministerios y que van a bajar a 6, no necesitamos más”, complementó en aquella oportunidad.

El “casa a casa” de Fujimori

A diferencia de su principal adversario por el voto de la derecha, Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, ha enfocado su campaña en la capital. Solo registra dos viajes al interior: Ica y Ucayali. El resto de sus actividades, la mayoría sin convocar a los medios de comunicación, han sido en Lima y en el Callao.

En las últimas tres semanas, Fujimori Higuchi ha ido tres veces a San Juan de Lurigancho, donde hay dos millones de electores.

También se ha reunido con vecinos de Villa el Salvador, Independencia, Ate, El Agustino, Ancón, San Martín de Porres y San Juan de Miraflores. En estas actividades la acompañaron, en diferentes momentos, Luz Salgado, expresidenta del Congreso; Jaime Yoshiyama, exministro de la Presidencia, y otros rostros de su partido, entre ellos algunos candidatos al Senado y cámara de diputados.

(Foto: Fuerza Popular)

Fujimori Higuchi ha denominado estos encuentros como la ruta casa por casa, donde le pide a los ciudadanos que le cuenten sus problemas, el principal, el desborde de la delincuencia y el crimen organizado.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron que esta es la primera fase de la campaña de la excongresista y que los mítines con presencia de la prensa recién se darían en febrero.

“Hay etapas, tenemos una estrategia X que estamos trabajando, hoy básicamente los ciudadanos quieren saber qué queremos hacer, qué se debe hacer, que básicamente es poner orden [en el país]. La etapa de los mítines poco a poco va a ir apareciendo. Hoy estamos en ‘el casa a casa’, es importante escuchar”, manifestó el secretario general del partido fujimorista, Luis Galarreta, al ser consultado por El Comercio.

Álvarez, ¿sin presupuesto?

El actor cómico Carlos Álvarez, postulante de País para Todos a la Presidencia, tiene dos salidas fuera de la capital: Tumbes y Piura y no registra mayores actividades en Lima. Su campaña se ha centrado, hasta el momento, en sus redes sociales, donde crítica al Congreso y al presidente José Jerí por el incremento del crimen organizado y el llamado “chifagate”.

Álvarez también parodió las reuniones no registradas que tuvo Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

El candidato presidencial cuestionó el discurso que el presidente dio el domingo 18 de enero a las 2 a.m. para intentar justificar sus encuentros con Yang.

(Foto: Facebook Carlos Álvarez)

El exministro de Trabajo Juan Sheput- jefe de campaña y candidato al Senado de País para Todos- refirió que las pocas salidas de Álvarez a las regiones se deben a “un problema: no hay recursos”. “No somos Podemos Perú ni ‘los plata como cancha’, ni hemos recibido recursos de la minería ilegal”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Sheput sostuvo que tienen una estrategia para compensar la falta de dinero, pero evitó detallar esta.

El también excongresista refirió que representantes del partido se están movilizando y que Álvarez no participa en todas las actividades, porque aún “tiene compromisos profesionales pactados desde hace mucho tiempo”. “Está actuando y en paralelo, le dedica tiempo al partido”, acotó.

López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, no tiene viajes a las regiones en enero.

Fuentes de este Diario señalaron que el ex rector de la UNI estuvo varios días en México, luego de que el excongresista Edgar Villanueva, antiguo aliado suyo, revelara que estuvo preso en la década de 1970, durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado. El postulante dio diferentes versiones sobre el motivo de su detención.

Carlos Magno Salcedo, candidato al Congreso bicameral y portavoz de Ahora Nación, confirmó que López Chau retornó al país hace unos días.

El ex rector de la UNI tuvo un encuentro con los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil el último jueves, en Lima.

Salcedo adelantó que el 31 de enero en Puno será el lanzamiento oficial de la candidatura de López Chau. “Con ese evento en Juliaca se retoman los recorridos a nivel nacional. El año pasado ha visitado la mayoría de regiones, no solo del sur, también del norte, centro y oriente”, finalizó.

Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, ha realizado recorridos en Junín y en Lima. En la capital, realizó una vigilia por la salud de su hermano, el condenado expresidente Martín Vizcarra, recientemente operado.

Los otros postulantes

El exalcalde de La Victoria, George Forsyth (Somos Perú), inició sus recorridos de campaña en Ica y luego en Loreto. Y el exgobernador regional de La Libertad, César Acuña (APP), estuvo en Lima, Piura, San Martín y Loreto. En este último punto fue a la isla Chinería, donde está el distrito de Santa Rosa de Loreto, territorio que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no reconoce como peruano.

El exalcalde de Lima Ricardo Belmont, postulante de Obras a la Presidencia, no ha registrado actividades y su campaña se basa en los “lives” que realiza en sus redes sociales.

El periodista y abogado Carlos Espá (Sí Creo) dijo a este Diario que sus viajes a las regiones comenzarán la semana que viene.

El congresista Roberto Chiabra, de la alianza Unidad Nacional, estuvo en Lima Provincias, Lambayeque, Tumbes, Piura e Ica.

Por su parte, Valderrama, del Partido Aprista, adelantó a El Comercio, que en los próximos días viajará a Moquegua, Tacna, Puno y Cusco.

Reiteró su reto a Acuña a debatir en la plaza de armas de Trujillo, porque se le debe dar la población la posibilidad de ver que el “peor legado” del su adversario de APP “es la inseguridad”.