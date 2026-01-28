Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Una campaña que aún no calienta: ¿Cuáles son las regiones que más visitaron los candidatos presidenciales?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
A poco más de dos meses para las elecciones generales 2026, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas han priorizado, fuera de Lima, el norte del país en sus recorridos y actividades proselitistas en el último mes. Las regiones más visitadas, según una revisión realizada por El Comercio, son Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad [ver recuadro].
TE PUEDE INTERESAR
- José Jerí y los empresarios chinos: Fiscalía de la Nación tomará declaración del presidente este viernes
- Caso Betssy Chávez: ¿qué implica que Brasil se haga cargo de la representación diplomática de México en el Perú?
- Más de una veintena de candidatos ya declinaron, ¿qué partidos concentran las bajas?
- Fiscalía pide 23 años de cárcel: ¿Qué sucedió con el empresario chino Ji Wu Xiaodong?
- Aprobación de José Jerí cae diez puntos tras crisis por reuniones con empresario chino, revela encuesta de Datum