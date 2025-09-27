Una grabación oculta revela que empresario y marinos planeaban hacer minería ilegal en el río Nanay

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Una grabación oculta revela que empresario y marinos planeaban hacer minería ilegal en el río NanayResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Unidad de Investigación
TE PUEDE INTERESAR
- Dina Boluarte y su aval a Petro-Perú: Pidió al Gabinete “mejorar estado económico” de empresa antes de nuevo rescate
- La captura de ‘El Monstruo’: ¿Cómo pasó los últimos años en la clandestinidad y burló a las autoridades?
- Juan José Santiváñez: Congresistas presentan moción de censura contra el ministro de Justicia
Contenido sugerido
Contenido GEC