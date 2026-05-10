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Resumen

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A poco más de 21 años del ‘andahuaylazo’, las heridas de los deudos de los cuatro policías que fueron asesinados en esta asonada, encabezada por Antauro Humala, aún no terminan de cerrar. Primero tuvieron que enterrar a sus familiares, luego vieron cómo la Corte Suprema redujo la pena del etnocacerista de 25 a 19 años de prisión, después que abandonó la cárcel sin cumplir la totalidad de su condena, y ahora miran con preocupación que puede llegar al gobierno de la mano de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.

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