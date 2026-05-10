A poco más de 21 años del ‘andahuaylazo’, las heridas de los deudos de los cuatro policías que fueron asesinados en esta asonada, encabezada por Antauro Humala, aún no terminan de cerrar. Primero tuvieron que enterrar a sus familiares, luego vieron cómo la Corte Suprema redujo la pena del etnocacerista de 25 a 19 años de prisión, después que abandonó la cárcel sin cumplir la totalidad de su condena, y ahora miran con preocupación que puede llegar al gobierno de la mano de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.

Los deudos habían decidido mantener un perfil bajo y tratar de dar vuelta a la página más dolorosa de sus vidas, pero la “celebración” del ‘andahuaylazo’, que reunió a inicios de 2025 a Humala Tasso y a Sánchez Palomino (y cuyo contenido se hizo viral en los últimos días), así como otros políticos de izquierda ha generado en ellos indignación.

El 2 de enero de 2005, un día después del inicio de la asonada, los etnocaceristas emboscaron a una patrulla del Escuadrón Verde en el puente Colonial Anccoyllo, sobre el río Chumbao (Andahuaylas). Cuatro policías fueron asesinados: el capitán Carlos Cahuana Pacheco, el teniente Luis Chávez Vásquez y los suboficiales Ricardo Rivera Fernández y Abelardo Cerrón Carbajal.

El policía en retiro Adolfo Cahuana- padre del capitán Cahuana Pacheco- dijo que su familia siente “bastante indignación” por los “festejos” de Humala Tasso y Sánchez. “Siento que nuevamente nos están haciendo vivir esos momentos, cuando mi hijo partió. Este asesino no solamente se burla de nosotros, los familiares, sino de la propia institución [policial]y del Estado”, manifestó a El Comercio.

“Nuevamente nos están haciendo vivir el momento en que partió mi hijo”, afirmó Cahuana. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

Cahuana, de 75 años, también criticó que el candidato presidencial de Juntos por el Perú haya calificado como como una “gesta de rebeldía”, “una acción política” y un “día emblemático” la toma de la comisaría de Andahuaylas. “¿Una acción política es secuestrar a policías? Eso no es una acción política, sino terrorismo”, complementó.

Una postura similar tuvo José Chávez Huamán, padre del teniente PNP Luis Chávez Vásquez, otras de las víctimas mortales del antaurismo. Él calificó como “una burla” el elogio de Sánchez al “andahuaylazo” y Humala Tasso.

“Mire, esto es una burla, no se puede celebrar la muerte de cuatro representantes de la ley. Esos cuatro hombres fueron protectores de la Constitución, del Estado de derecho en el país y no tiene sentido esa declaración [del postulante]. Yo no sé qué celebran”, manifestó Chávez Huamán.

El policía en situación de retiro refirió que Humala Tasso decidió rendirse, cuando el ingreso de las Fuerzas Armadas a Andahuaylas para recuperar la zona tomada era inminente. “¿De qué se ufana? ¿De qué aniversario habla? Es un pobre y triste cobarde. Esa es la verdad”, agregó.

Lee también: Juntos por el Perú sigue tratando de desmarcarse de su socio político Antauro Humala

“Debió cumplir los 25 años”

Chávez Huamán refirió que él no siente que se haya dado un acto de justicia, tras el crimen de su hijo, porque Humala Tasso debió haber cumplido los 25 años de prisión que inicialmente le dictó el Poder Judicial.

“Justicia no es, él [Antauro Humala] debió haber cumplido los 25 años que determinó el Poder Judicial en un inicio. Después vinieron las rebajas [de pena]. Hubo malas decisiones de magistrados y también de políticos. Lamentablemente, las artimañas y las malas mañas de estas personas dieron lugar para que Humala salga antes, ni siquiera cumplió los 19 años”, expresó.

(Foto: Archivo GEC)

También confirmó que, al momento, el socio político de Sánchez no ha cumplido con el pago total de la reparación civil a los deudos del ‘andahuaylazo’.

“Ese sinvergüenza no ha depositado ni ha pagado un centavo hasta el momento. Pero quiero aclarar que nosotros no queremos lucrar con la partida de mi hijo. Ya han pasado casi 21 años. Para mí, la justicia la debió hacer el Poder Judicial. Jamás vamos a poder olvidar los hechos, para mí, como padre y para mi esposa, como madre, es como si hubiera sido ayer la partida de nuestro hijo. Todos los dos de cada mes lo recordamos infinitamente”, subrayó.

Lee también: Tiempos violentos de Roberto Sánchez

A su turno, Cahuana consideró que Humala Tasso se burló de la justicia, al recordar que salió antes de prisión al acogerse a una norma que le permitió reducir su tiempo de carcelería a cambio de trabajo, educación y buen comportamiento. No obstante, el mismo etnocacerista no reconoce haber hecho los talleres (como el de las manualidades de Hello Kitty y repostería).

“Él no va a pagar [la reparación civil]. Él dice que ‘no va a pagar ni m…porque yo no he matado’. Y eso es totalmente falso. Hay evidencias fílmicas y documentales, en el sentido de que Antauro Humala planificó, ejecutó y ordenó todos los hechos de Andahuaylas. No ha pagado la reparación, él se burla de nosotros, para él es un elogio haber matado policías. Él se siente feliz y contento”, expresó.

Una candidatura de riesgo

En otro momento, Chávez Huamán advirtió que la candidatura de Sánchez representa “un riesgo total” para el Estado de derecho y la misma democracia, sobre todo porque tiene como uno de sus aliados a Antauro Humala, quien ya ha intentado romper el orden constitucional con la asonada de Andahuaylas.

“Estamos ante el riesgo de entrar a un sistema socialista y etnocacerista. Tenemos como muestra lo que le ha sucedido a Cuba y a Venezuela”, mencionó.

Cahuana alertó que el intento del candidato presidencial de Juntos por el Perú de marcar distancia del militar en retiro solo tiene una finalidad política: “captar votos”. “No es posible que un asesino, un condenando, una persona que no se ha rehabilitado pretenda ejercer un cargo público”, cuestionó.

El policía en retiro refirió que es necesario que Sánchez ofrezca disculpas no solo a los deudos del andahuaylazo, sino al país “por haber calificado como un acto político un hecho de violencia extremista”.

También recordó la última conversación que tuvo con su hijo antes de que fueron asesinado por la huestes etnocaceristas.

“A las 7 p.m. del 1 de enero, Carlos me llama por teléfono y me dice: ‘papá, la situación está muy fea acá, me han mandado al puente y nos han recibido a balazos’. Entonces, yo le dije, ‘tranquilo, hijo, cuídate, toma tus providencias y que Dios te bendiga’. Fue la última conversación que tuvimos. Cuando se graduó como policía, él me decía que sería el primera Cahuana en llegar ser general, Antauro Humala le truncó su proyecto de vida”, finalizó.

Lee también: El aliado que no pueden negar

Más información

La Corte Suprema le ordenó a Antauro Humala a pagar una reparación civil de S/280 mil a la familia de cada policía asesinado en el “andahuaylazo”. Es decir, en total adeuda S/1’120,000. De esta cantidad no ha pagado un solo sol.