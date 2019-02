Unidos por la República: Ushñahua deberá someterse a las investigaciones

La bancada Unidos por la República se pronunció sobre la situación del legislador Glider Ushñahua, uno de sus integrantes, tras la denuncia de su ex pareja por agresión y por no pasar pensión de alimentos a su hijo de ocho años. Indicó que "el congresista responsable deberá someterse a las investigaciones correspondientes".

Glider Ushñahua, representante de Ucayali, es uno de los cinco parlamentarios que ingresaron al Congreso de la República con la bancada de Fuerza Popular y que, tras su renuncia, ahora conforman Unidos por la República.

En su comunicado, el citado grupo parlamentario mostró su rechazo con cualquier acto de violencia contra la mujer, así como el no cumplir con la pensión de alimentos.

Elita Panduro, su ex conviviente, narró que el legislador la agredió físicamente en varias oportunidades. “Muchas veces hemos llegado a discusiones tan fuertes que me ha llegado a levantar la mano, tengo una cicatriz en mi boca, aquí adentro, por un puñete”, contó.

Además de ello, mencionó que cuando fue electo como congresista, Ushñahua se alejó de su menor hijo y no cumplió con los S/3000 que acordaron como parte de su manutención mensual.

“Dijo que por la coyuntura nacional no le habían pagado, decía que por los problemas del país no le pagaban su sueldo y por eso no ha cumplido”, expresó la denunciante.

Unidos por la República reiteró, en ese sentido, que Glider Ushñahua deberá someterse a las pesquisas que inicien por este caso.



“Como Bancada Republicana deploramos cualquier acto de violencia contra la mujer e incumplimiento de obligaciones alimenticias. El congresista responsable deberá someterse a las investigaciones correspondientes”, se manifestó.



De momento, el legislador por Ucayali ya ha rechazado todas las acusaciones en su contra. “Yo nunca he agredido a nadie”, afirmó.

Este Diario intentó comunicarse con Patricia Donayre, vocera del grupo parlamentario, así como con algunos otros miembros de la agrupación, a fin de conocer si se iniciarán acciones a la interna. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.