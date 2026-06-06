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A miles de kilómetros del Perú y dispersos en distintos continentes, alrededor de 1,2 millones de peruanos residentes en el exterior están habilitados para acudir a las urnas este domingo 7 de junio en el balotaje entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Se trata del 4,4% del padrón electoral, una proporción que podría adquirir especial relevancia en una elección que empieza a perfilarse ajustada.
A miles de kilómetros del Perú y dispersos en distintos continentes, alrededor de 1,2 millones de peruanos residentes en el exterior están habilitados para acudir a las urnas este domingo 7 de junio en el balotaje entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Se trata del 4,4% del padrón electoral, una proporción que podría adquirir especial relevancia en una elección que empieza a perfilarse ajustada.
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Sin embargo, uno de los principales desafíos que arrastra este electorado es el ausentismo. En las elecciones generales de 2021 e incluso en las congresales extraordinarias de 2020, este superó el 70% y alcanzó niveles históricos.
En estas Elecciones Generales 2026, del total de peruanos habilitados para sufragar fuera del país, más de 411 mil participaron en la primera vuelta. Es decir, apenas el 34% ejerció su derecho al voto [ver gráfica].
Aunque se trata de una cifra superior al 22,9% registrado en la primera vuelta de 2021, desde Torre Tagle esperan que la participación pueda incrementarse en esta segunda vuelta.
Según explicó a El Comercio el canciller Carlos Pareja, a estas alturas el material electoral remitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya ha sido recibido “al 100%” por los consulados peruanos en el exterior para su distribución en los más de 200 locales de votación y más de 2.000 mesas que se prevé instalar.
“No se ha presentado ningún retraso en la distribución del material electoral”, afirmó. Y precisó que, para este balotaje, son en total 1’194.172 los peruanos habilitados para sufragar.
De acuerdo con Pareja, los consulados han desplegado una intensa campaña en redes sociales y plataformas digitales dentro de sus respectivas jurisdicciones para incentivar la participación de los peruanos en el exterior, en una iniciativa que ha sido denominada “Tu voto cruza fronteras”.
“Personalmente he incidido principalmente en fomentar el sentido cívico de los miembros de mesa de concurrir temprano a sus centros de votación para que se puedan abrir las mesas con puntualidad para que los votantes puedan cumplir con depositar su voto”, expresó Pareja a este Diario.
La cancillería habilitó un centro de monitoreo que recibirá, en tiempo real, información sobre el desarrollo de la jornada electoral. Los primeros reportes llegarán desde Oceanía y Asia, donde la votación comenzará este sábado por la tarde, hora de Lima.
Según detalló, gracias a las medidas excepcionales autorizadas por el JNE, las oficinas consulares contarán con mayor flexibilidad en caso de miembros de mesa ausentes.
“Todo se ha previsto para asegurar que esta segunda vuelta se desarrolle con agilidad y que se cumpla todo el proceso, porque para nosotros cada votante es importante; cada votante”, remarcó.
Radiografía del voto exterior
Los datos muestran importantes contrastes respecto al comportamiento de la diáspora peruana en lo que fue la primera vuelta. Según cifras de la ONPE recopiladas para este informe, si bien Estados Unidos (EE.UU.), con más de 368 mil peruanos, se erige como el país que concentra la mayor comunidad de electores en el exterior, apenas poco más de 71.400 acudieron a votar. La participación alcanzó el 19,4%, lo que significa, en la práctica, que menos de uno de cada cinco electores ejerció su derecho al sufragio.
Europa exhibe una realidad distinta. España, que concentra la segunda mayor comunidad fuera del país con más de 219 mil electores habilitados, registró una participación cercana al 40%.
Y detrás aparecen otros de los principales destinos, como Argentina, Chile e Italia, donde los niveles de asistencia fueron considerablemente superiores a los observados en EE.UU. En los dos últimos casos, incluso, la participación rozó el 50%.
Para José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho constitucional y electoral, aunque la participación de los peruanos en el exterior aumentó respecto de la elección anterior, aún “sigue siendo un porcentaje muy bajo”, pues solo uno de cada tres electores acudió a las urnas en la primera vuelta.
Villalobos sostuvo que detrás del ausentismo en EE.UU. podrían estar las largas distancias que muchos electores deben recorrer para llegar a sus centros de votación, una realidad distinta a la que se observa en Europa. A ello se suman las exigencias de las jornadas laborales.
La cancillería informó que, frente a los operativos migratorios en EE.UU., se tienen garantías de que no habrá ninguna intervención y que en la primera vuelta no se registró ningún incidente de este tipo.
Las cifras también muestran una alta concentración geográfica del voto exterior, donde más del 90% de la participación registrada durante la primera vuelta se concentró en apenas diez países. Y salvo en Italia —donde Ricardo Belmont (Obras) obtuvo el primer lugar—, en la mayoría se impuso Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Keiko Fujimori (Fuerza Popular), en tanto, logró ubicarse en primer lugar en dos.
Sin embargo, al observar los resultados por continentes, López Aliaga fue el candidato más votado por los peruanos residentes en el exterior. Fujimori y Sánchez —quienes se disputarán el balotaje este domingo— quedaron en segundo y octavo lugar, respectivamente.
A juicio de Villalobos, tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú parecen haber relegado al voto exterior a un segundo plano durante la corta campaña de segunda vuelta, pese a que podría resultar relevante en una contienda de márgenes estrechos. No obstante, precisó que su impacto dependerá de qué tan ajustado sea el resultado.
En opinión de José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, el hecho de que más de 400 mil peruanos residentes en el exterior hayan participado en la primera vuelta ya convierte a este electorado en un actor relevante. A su juicio, esa cifra “es más que suficiente como para cambiar el resultado de una elección y terminar incluso siendo muy determinante”.
Tello explicó que el padrón de peruanos en el exterior ha mostrado una tendencia creciente y ya supera los 1,2 millones de electores habilitados, pese a que el fenómeno migratorio continúa enfrentando dificultades en países como EE.UU.
Recordó que Sánchez aludió a esta población durante su cierre de campaña del jueves, al prometer facilidades para que se sientan como si estuvieran en casa. Sin embargo, consideró que ello reflejaría un último intento por captar “un voto que definitivamente le es esquivo”.
En contraparte, López Aliaga expresó públicamente su respaldo a Fujimori horas antes del inicio del silencio electoral. Queda por verse cuál será el efecto de esos endoses.
TENGA EN CUENTA
- Desde la Cancillería se informó que se han habilitado locales de votación en seis países de Medio Oriente donde los comicios habían sido suspendidos a raíz del conflicto en la región: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar.
- En tanto, las elecciones están suspendidas en Irán, Líbano y Ghana. En el caso de Venezuela, los comicios tampoco se realizarán tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 2024.
- Solo en las dos últimas contiendas, en 2016 y 2021, las segundas vueltas se definieron por poco más de 40 mil votos; es decir, el equivalente al Estadio Nacional.
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