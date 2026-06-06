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Resumen

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A miles de kilómetros del Perú y dispersos en distintos continentes, alrededor de 1,2 millones de peruanos residentes en el exterior están habilitados para acudir a las urnas este domingo 7 de junio en el balotaje entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Se trata del 4,4% del padrón electoral, una proporción que podría adquirir especial relevancia en una elección que empieza a perfilarse ajustada.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.