El simulacro de votación con cédula efectuado por El Comercio–Ipsos mostró que los candidatos a la Alcaldía de Lima Daniel Urresti (Podemos Perú), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Jorge Muñoz (Acción Popular) comparten el liderazgo a una semana de los comicios, con 17,3%, 16,9% y 14,2%, respectivamente.

Muñoz aparece por primera vez en la foto, mientras que Ricardo Belmont, hasta ahora escolta de Reggiardo, cae al cuarto lugar con 8% del total.



En diálogo con El Comercio, el gerente de Estudios de Opinión de Ipsos Perú, Guillermo Loli, señaló que el efecto posdebate electoral del último domingo ha sido importante para esta reconfiguración.

“Claramente los perdedores de esta semana han sido [Renzo] Reggiardo y [Ricardo] Belmont. En el caso del primero, porque mucha gente no está de acuerdo con su posición de no participar en el debate que organizó el JNE. Y en el caso del segundo, por su declaración anticipada de no ir al debate de mañana”, comentó Loli.

Sobre Urresti y Muñoz, consideró que son dos candidatos que sí tuvieron un buen desempeño en el debate.

En el caso del ex ministro del Interior, explicó que más allá de que gusten o no sus planteamientos y estilo, “comunicó bien en aspectos relacionados a la seguridad, que es el principal problema del país”.

En tanto, el saliente alcalde de Miraflores, a juicio del experto, tuvo plantamientos de carácter técnico.

Loli subraya que los encuestados también consideraron que Muñoz quedó en segundo lugar en el debate del domingo. “A su favor ha habido una ola de comentarios positivos y se ha hecho un poco más conocido”, refirió.

–Expectativa–

Sobre el debate de mañana, el último entre los candidatos a la Alcaldía de Lima, consideró que si nadie destaca o es contundente, los beneficiados serán quienes actualmente encabezan los sondeos.

“Podría haber algunas sorpresas con [Alberto] Beingolea, que es una persona que comunica bien. Además, estará [Manuel] Velarde que ha estado muy activo en redes”, acotó.

A su turno, el analista político Enrique Castillo anotó que Reggiardo y Belmont están siendo perjudicados por sus propios errores.

En el caso del primero, expresó que fue “un error tremendo no solo no ir al debate sino presentarse al local, dejar una carta y no participar”.

Además, consideró que hay un desgaste de su discurso sobre seguridad ciudadana, pues la gente podría haberse dado cuenta de que el alcalde de Lima no es el responsable absoluto en esa área.

Agregó que los limeños no solo buscan a un alcalde que les resuelva el problema de la inseguridad, sino también el del tránsito y la limpieza de la ciudad.

"La población va tomando conciencia de que el alcalde no es quien tiene que resolver la inseguridad directamente; es decir, que el alcalde no es el comisario de Lima", insistió.