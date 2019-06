Denuncian a Letona ante la Comisión de Ética por tráfico de influencias

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) fue denunciada ante la Comisión de Ética por la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap) por haber incurrido presuntamente en los delitos de “tráfico de influencias y contra la administración de justicia”.

Un reportaje de "Punto Final" reveló que la parlamentaria se habría comunicado con el 'Rey de la pesca negra', Óscar Peña Aparicio, en reiteradas oportunidades. Un día después, la Fiupap presentó la denuncia ante la comisión.

“La congresista María Úrsula Letona Pereyra ha incurrido en una seria falta ética, que atenta claramente contra el tráfico de influencias y contra la administración de justicia”, señala el documento de la denuncia.

El empresario pesquero actualmente se encuentra prófugo tras recibir una sentencia por los delitos contra la administración pública, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Peña Aparicio habría tenido reuniones con magistrados vinculados a la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto" para arreglar sentencias y que estas se resuelvan a su favor.

El Ministerio de Producción le prohibió a su empresa ejercer la actividad pesquera, pero luego, el 26 de junio de 2018, la Comisión Permanente intentó ampliar los derechos de pesca a los empresarios industriales de la anchoveta, productores de harina de pescado, entre otros.

“La parlamentaria y sus colegas Freddy Sarmiento Betancourt y Mario Fidel Mantilla Medina siempre mostraron un interés personal para poder beneficiar a los empresarios pesqueros (...) se hizo más claro y evidente en la Comisión Permanente del 26 de junio de 2018”, dice el oficio presentado por la Fiupap.

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, confirmó a través de una comunicación telefónica, que pudo conocer el ingreso de la denuncia el último jueves y este lunes el grupo definirá si se abre indagación preliminar o no contra Letona.

“Ha llegado una denuncia contra la congresista y este lunes 10 se va a dar cuenta ante la comisión, como de otras denuncias nuevas que ingresaron”, informó.

Por su parte, Úrsula Letona dijo estar segura de que el caso será archivado y respecto a la comunicación que habría sostenido con el empresario Peña Aparicio, aseguró no tener “nada que ocultar".

“El registro de llamadas está ahí, son mensajes que no tienen nada que ver con la actividad (de Peña Aparicio)”, dijo a El Comercio.

Asimismo, indicó que no participó de la sesión de la Comisión Permanente en la que se debatió el dictamen del proyecto de ley para prorrogar los derechos de pesca.

“El día que se realizó la Comisión Permanente, yo no estaba en Lima, estaba en Curgos (La Libertad) con la ministra de Inclusión Social. Además, yo no he participado en la elaboración del proyecto de ley, solo firmé”, indicó.

Explicó que apoyó la iniciativa legislativa porque “busca crear un aporte especial para solucionar el tema de jubilación”.