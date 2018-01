La congresista fujimorista Úrsula Letona afirmó que una posible expulsión de Kenji Fujimori de Fuerza Popular sería una decisión de carácter partidario tomada por la bancada y no por su lideresa Keiko Fujimori.



“[Posible expulsión de Kenji] es un tema partidario, no una hermana castigando a su hermano. La decisión no la toma Keiko sino nosotros. Sus agravios no tienen que ver con el indulto sino con una mala actitud recurrente hacia su partido”, señaló Letona en una entrevista para “Perú 21”.



En esa misma línea, la legisladora indicó que este tercer proceso disciplinario abierto a Kenji Fujimori no se relaciona de manera alguna con la relación distante que este pueda mantener con su hermana y dijo no entender sus comentarios.



“[Kenji] debe saber que somos 71 congresistas de FP y que esto no tiene que ver con su relación familiar. Él es un congresista más. No entiendo sus comentarios. Las decisiones se toman orgánicamente, somos un partido”, expresó.



Al ser consultada respecto al nuevo diálogo anunciado por la primera ministra, Mercedes Aráoz, Letona consideró que la presidenta del Consejo de Ministros se encuentra “un poco deslegitimada” para llevar a cabo el mismo.



“Su rol está bastante cuestionado por la poca transparencia que tuvo ante el Pleno. Hay congresistas que quieren acusarla constitucionalmente por haberles mentido abiertamente. Creo que está un poco deslegitimada para iniciar un diálogo sincero y amplio”, declaró.



“Fuerza Popular escuchará y decidirá en función de los intereses del país. Personalmente, quiero saber cuáles son los alcances de este diálogo”, remarcó.

