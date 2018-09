Úrsula Letona, vocera titular de Fuerza Popular, descartó que su agrupación esté buscando la vacancia del presidente Martín Vizcarra como lo señaló el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). “Es absolutamente falso, nosotros no hemos mencionado esa posibilidad. Ya no saben qué inventar con tal de evitar responderle al país", manifestó.

El ex gobernante escribió este domingo en su cuenta de Twitter: "La mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia. Mi gobierno democrático fue su primera víctima y ahora quieren uno más. ¡Basta!".

La parlamentaria precisó que su agrupación solo quiere saber la razón por la que Peruanos por el Kambio (PpK) contrató los servicios de José Cavassa, detenido por presuntamente pertenecer a la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", en la campaña presidencial del 2016.

"Queremos saber cuáles fueron los servicios que prestó el operador de [Vladimiro] Montesinos, Cavassa, para lograr más votos a favor de PPK. Nuevamente le exigimos a PPK que diga qué hizo Cavassa, quién le pagó y con qué dinero", declaró Letona a El Comercio.

Karina Beteta, vocera alterna de la bancada naranja, también se pronunció contra la acusación. "Rechazo tajantemente que Fuerza Popular tenga la vacancia en agenda. Están tratando de victimizarse y lanzan esa infamia como cortina de humo”, expresó.

La legisladora manifestó que PPK en lugar de victimazarse debería dar la cara y responder al país. "Debe decir quién contrató a Cavassa, por qué servicios se le pagó, qué vínculos tienen con Cavassa la señora [Mercedes] Araoz y el señor Vizcarra que fue parte de la campaña del 2016", dijo.

Beteta fustigó a Gilbert Violeta, vocero de PpK, porque también ha responsabilizado a Fuerza Popular de buscar la vacancia de Vizcarra. El parlamentario oficialista escribió en su Twitter: "La estrategia fujimorista al descubierto. Ahora buscan una segunda vacancia".

"El señor Violeta primero que aclare su vinculo con Cavassa y luego recién podrán tener autoridad moral para intervenir", aseveró Karina Beteta.