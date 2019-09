Úrsula Letona dice desconocer quién está ejerciendo el liderazgo en Fuerza Popular

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) aseguró este jueves que no sabe quién está ejerciendo el liderazgo en el partido fujimorista y remarcó que en ninguna de las visitas que le ha realizado a la excandidata presidencial Keiko Fujimori en el penal ha conversado de temas políticos.

"No hemos conversado del tema político. Yo no he hablado con ella de temas políticos.[...] Hoy le conviene dedicarse a su caso. Yo no sé [quién está ejerciendo el liderazgo en Fuerza Popular]", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Yo entiendo que hay voceros, que hay gente que deberá ir al penal a coordinar algunos temas del partido con ella porque es presidenta del partido pero yo no sé si eso [alguien más está ejerciendo el liderazgo en FP] está sucediendo, yo no he preguntado y no he conversado en ningún momento en los últimos tiempos sobre política con Keiko. No se me ocurre preguntarle", señaló.

En esa línea, la legisladora reiteró que las decisiones que acordó la Comisión de Fiscalización este miércoles no contribuyen al diálogo entablado por el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, con el presidente Martín Vizcarra.

"Mi posición personal es que esto [investigaciones abiertas en la Comisión de Fiscalización] no contribuye al diálogo. Creo que no es el momento de centrarnos en este tipo de investigaciones sino en aquellas que vinculen con la agenda y los temas de fondo", indicó Letona.

"Yo lo que creo es que hoy tenemos un llamado del presidente del Congreso para trabajar una agenda de diálogo y de consenso. Ahí deberíamos centrarnos hasta superar esta crisis política o encontrarle una salida constitucional", añadió.