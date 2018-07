La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, confirmó que Paloma Noceda les expresó hoy su intención de renunciar a la bancada mayoritaria del Parlamento, pero dijo esperar poder disuadirla de esta decisión antes que se formalice su salida.

Mientras se estaba llevando a cabo la elección de la Mesa Directiva que finalmente ganó la lista de Fuerza Popular, encabezada por Daniel Salaverry, Paloma Noceda decidió votar en blanco, en contra de la decisión que había tomado su bancada.

En ese contexto, se conoció que Paloma Noceda envió una carta de renuncia en la cual señala que "el país se está destruyendo" y que Fuerza Popular perdió "la gran oportunidad de cambiar el rostro del fujimorismo".

"Como vocera puedo afirmar que no me ha llegado una renuncia formalmente a la bancada. Una vez que llegue, me toca como vocera conversar con ella [...] Estoy hablando de aspectos formales. Hay un mensaje... pero yo no he conversado con ella", dijo Letona ante la prensa, luego que se le preguntara si es que Paloma Noceda envió esta misiva a través de una conversación grupal vía WhatsApp.

Úrsula Letona recordó que, para hacer válida su renuncia, Paloma Noceda debe enviar una comunicación oficial al portavoz de la bancada, en este caso, ella, para que se pueda tramitar.

"Espero poder conversar con Paloma y que esto no trascienda más allá de un momento o una sensación momentánea para seguir trabajando [...] Voy a hablar con ella. Espero finalmente poder hacerlo hoy mismo", concluyó la vocera de Fuerza Popular.

Daniel Salaverry ganó las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente del Congreso tras una votación que terminó con 69 votos a su favor frente a 56 votos a favor de Víctor Andrés García Belaunde. Solo hubo dos votos viciados y uno en blanco: el de Paloma Noceda.