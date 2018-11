La congresista Úrsula Letona formalizó esta tarde su renuncia a la bancada de Fuerza Popular a través de una carta dirigida a su vocero, Carlos Tubino.

“Lo que no he querido, y así será mi comportamiento, es ser parte de pugnas políticas por cuotas de poder de carácter personal, las cuales no me han interesado ni me interesarán. Es ese el sentido de mi decisión, evitando con ello que quienes tienen intereses personales no encuentren en mí un obstáculo ni una excusa para generar conflictos internos”, indica el documento.

Letona agregó que "me solidarizo hoy más que nunca con la presidenta del partido, Keiko Fujimori, quien sufre una injusta decisión". Precisamente la legisladora visitó hoy a la ex candidata presidencial en el penal donde cumple prisión preventiva de 36 meses.

La legisladora relató que explicó a Fujimori "personalmente las razones de mi decisión, reafirmándole que sigue contando personalmente conmigo como congresista, pero sobre todo como su amiga".



Úrsula Letona renuncia a Fuerza Popular –bancada de la que fue vocera hasta el anuncio de reestructuración– después de que Yeni Vilcatoma pidió que sea expulsada porque, según ella, bloqueó una propuesta para investigar a Prom–Perú.

Letona minimizó las acusaciones de la ex procuradora. "Creo que tengo cosas más importantes que hacer. Contestaré en su momento a la denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma", afirmó.