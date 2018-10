La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, responsabilizó al Ejecutivo por la fuga del ex juez César Hinostroza quien, de acuerdo con fuentes de El Comercio, ingresó a España el último miércoles a pesar de tener un impedimento de salida del país en su contra.

La bancada fujimorista realizó una conferencia de prensa encabezada por la portavoz Úrsula Letona, en donde se pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, “que adopte las acciones que corresponda” y “que se persiga a aquellos que cometen delitos, no a inocentes”.

“Basta ya de culpar al Parlamento. Basta de confrontarnos. Basta de evadir responsabilidades. La fuga del señor Hinostroza es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia”, manifestó Úrsula Letona.

Asimismo, la vocera de Fuerza Popular también solicitó que “se deje de jugar con la presunción de inocencia y que finalmente veamos en la cárcel a quienes han cometido actos de corrupción y no a inocentes”.

Minutos antes, tras confirmarse que César Hinostroza dejó el país, Úrsula Letona, adelantó a El Comercio que se solicitarán explicaciones al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y a la Mesa Directiva que dirige por la demora en el envío al Ministerio Público del expediente de la acusación constitucional contra el destituido juez supremo.

"Nosotros en este fuero parlamentario pediremos explicaciones al presidente del Congreso y a la Mesa Directiva sobre qué acciones han tomado, correctivas, al no haberse remitido el expediente. Pero me parece que hay que citar al ministro del Interior para que explique por qué no se ejecutó esta orden de impedimento", afirmó Letona.

Para la portavoz de Fuerza Popular, "hay una responsabilidad administrativa a nivel del Congreso".

"Debemos [saber] quiénes son los responsables, pero eso no inhibe o elimina la responsabilidad que tiene el Ministerio Público como la Policía de que los mandatos de impedimento de salida del país o medidas restrictivas se cumplan", aseveró.

Sobre la posición de su bancada respecto a Hinostroza, Letona dijo a este Diario que no "hay que hacer ninguna autocrítica".

"Al contrario, gracias a Fuerza Popular es que este expediente [sobre Hinostroza] se ha podido corregir", afirmó.

Cuando el informe elaborado por Horacio Pacori (Nuevo Perú) sobre Hinostroza se aprobó en la Comisión Permanente, los miembros de Fuerza Popular presentes en la sesión votaron en contra de acusarlo por el delito de organización criminal (de acuerdo a un informe fiscal, Hinostroza sería el presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto).

Después, cuando el documento se discutió en el pleno, se acordó incluir el delito en el informe de Pacori. En esta sesión, los miembros de Fuerza Popular votaron a favor de acusar al ahora destituido magistrado por el delito de organización criminal.

Por su parte, la vocera alterna de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, criticó al gobierno de Martín Vizcarra por la salida de Hinostroza del país.

"El discurso de lucha contra la corrupción era para la calle Martín Vizcarra, pero no real. Con orden vigente de impedimento de salida Hinostroza Pariachi ¡se fue! En las narices del Ministerio del Interior. ¿Qué va a hacer presidente? ¿Cuándo va a ordenar su Ejecutivo?

¿Qué medidas tomará?", escribió Aramayo en su cuenta de Twitter.