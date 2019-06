Úrsula Letona: “Tenemos que garantizar que Chávarry llegue”

Un nuevo extracto del chat “La Botica”, en el que participaban congresistas y dirigentes de Fuerza Popular (FP), incluida su lideresa Keiko Fujimori, fue revelado anoche por el programa “Panorama”. En estos mensajes se lee que la consigna sería asegurar que Pedro Chávarry asuma la titularidad del Ministerio Público.

La conversación ocurrió en julio pasado, cuando se cuestionaba que Chávarry juramente como fiscal de la Nación tras conocerse un audio con el ex juez supremo César Hinostroza. Esto fue en julio del 2018.

“Tenemos que garantizar que Chávarry llegue”, escribió la entonces vocera de la bancada fujimorista, Úrsula Letona. La legisladora de la bancada fujimorista continuó en su mensaje en el chat: “Y que en el PJ no asuma [el juez supremo César] San Martín. Quiere entrar en reorganización”.

En ese entonces, Duberlí Rodríguez había renunciado a la Presidencia del Poder Judicial y se elegiría a un nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia.

El mensaje de Letona recibe dos respuestas de dos congresistas que estaban en el chat. “Ojalá que no le saquen nada a Chávarry”, escribe Luz Salgado. “Ya sería el colmo”, le responde Letona.

La parlamentaria Karina Beteta agrega también: “Estoy segura que le sacarán algún audio. Recuerden que esto fue orquestado por [Gustavo] Gorriti y Pablo Sánchez”.

En el chat revelado, se lee, además, que Letona informó a los miembros de “La Botica” lo que se “sugiere declarar” sobre Chávarry, en el contexto del destape de los llamados “CNM Audios”.

En entrevista con “Panorama”, Letona reconoció el chat y que su mensaje se refería a que “llegue” a la juramentación. Aunque dijo que “puede ser que no me haya expresado de la manera correcta” y rechazó que haya existido una alianza con Chávarry.

Señaló que la comunicación correspondía a su función como vocera de Fuerza Popular y que trasladó la decisión de comité político del partido al respecto.

La parlamentaria asegura que en ese momento “solo se sabía” de un audio entre Hinostroza y Chávarry; y que “había todo un cargamontón” para que el fiscal supremo no juramente como el sucesor de Sánchez .

“Eran indicaciones políticas. Teníamos que marcar una línea: que nosotros no íbamos a meternos en el tema de Chávarry. No hicimos nada para que juramente o para que no juramente. Me refería a que no íbamos a intervenir”, afirmó.

El Comercio se comunicó con la congresista Úrsula Letona para recoger su versión de los hechos, pero se excusó de brindar declaraciones.