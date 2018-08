Úrsula Letona habla de “cargamontón” contra Pedro Chávarry

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, habló de un “cargamontón” al referirse a la situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Este admitió en una entrevista con El Comercio haber asistido a una reunión en la casa del hoy detenido empresario Antonio Camayo —como se desprende de audios que lo involucran—, pese a que anteriormente lo había negado.

“Nosotros no vamos a meternos, a insinuar o recomendarle al señor Chávarry que tome una decisión. Creemos que esas son decisiones absolutamente personales […] Nosotros no vamos a sumarnos al cargamontón contra el señor Chávarry, no hemos visto ninguna connotación penal en los audios y creemos que tendría que tomar la decisión que a él le parezca adecuada”, aseveró Letona en declaraciones a la prensa esta mañana en el Congreso.

La parlamentaria aseveró que Fuerza Popular respeta la independencia de poderes, por lo que si se trata de una falta ética de Chávarry el órgano de control del Ministerio Público debe analizar el caso.

“Yo no estoy justificando que el señor Chávarry haya podido mentir. Lo que estoy diciendo es que como bancada, nosotros creemos en la independencia de poderes y es una decisión que le corresponde al Ministerio Público”, aclaró.

Según indicó también, su bancada no pidió la renuncia del ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sino esperó que él tome una decisión ante la crisis que afronta el sector tras la difusión de audios que han revelado una presunta trama de corrupción que alcanza a jueces, empresarios y ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“El caso del señor [Pedro Pablo] Kuczynski es diametralmente distinto. Tenía gravísimos indicios de corrupción”, agregó Úrsula Letona al referirse al ex presidente tras una consulta de la prensa sobre la posición de Fuerza Popular respecto a ese caso.