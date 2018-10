La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, afirmó esta mañana que su bancada no blindó al destituido ex juez supremo César Hinostroza. Precisó que la suerte del hoy detenido ex magistrado dependía del informe de acusación constitucional elaborado por Oracio Pacori (Nuevo Perú).

"Rechazo que nosotros hayamos blindado en algún momento al juez Hinostroza, lo dijimos claramente, la suerte del juez Hinostroza dependía del informe del congresista Pacori. En ese sentido, una vez que se subsanó el informe Pacori pudimos acusar por crimen organizado al señor Hinostroza", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Era más que obvio que el informe Pacori tenía graves deficiencias y eso quedó demostrado incluso por los propios dichos de los miembros de su propia bancada", remarcó.

En esa línea, aseveró que su colega de bancada Alejandra Aramayo con su comentario en las nuevas conversaciones del chat "La Botica" difundidas esta mañana hacía referencia a la percepción que daría mediáticamente su agrupación tras el cambio de posición del congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio).

"Yo entiendo que la congresista Aramayo a lo que se refiere es al cambio de posición del congresista Sheput y lo que ustedes como medio de comunicación especulaban de que había un blindaje y ella lo señala como que nos hubiéramos quedado solos", explicó.

Como se recuerda, esta mañana el diario El Comercio reveló nuevas conversaciones del chat "La Botica" en el cual se observan coordinaciones de Fuerza Popular sobre el debate de la acusación constitucional contra el destituido ex juez supremo César Hinostroza y contra el legislador Héctor Becerril; así como el debate de los proyectos de reforma constitucional planteados por el presidente Martín Vizcarra.

En la primera conversación Alejandra Aramayo mostró su malestar porque una intervención de su colega Mario Mantilla habría permitido en la Comisión Permanente que el oficialista Juan Sheput cambie su voto en la acusación constitucional contra César Hinostroza por pertencer a una organización criminal.

“Ahora solos hemos blindado a Hinostroza”, escribió.

Al respecto, Letona cuestionó que se sigan "filtrando conversaciones privadas", y reiteró que su bancada no ha blindado a César Hinostroza.

"Lamento, la verdad, que estas conversaciones que son privadas, de un chat de conversación política, vengan siendo filtradas por el Ministerio Público a IDL y a distintos medios de comunicación, esto no debe ocurrir", manifestó.