Úrsula Letona le pide a Martín Vizcarra dejar de lado el "autoritarismo"

La vocera titular de Fuerza Popular, Úrsula Letona, le pidió este martes al presidente de la República, Martín Vizcarra, que se deje de lado "la confrontación, el autoritarismo y el obstruccionismo" para consolidar un trabajo conjunto con el Legislativo.

"Lo que quiero, y se lo hemos pedido respetuosamente, es que deje de lado la confrontación, el autoritarismo, el obstruccionismo, y póngase a trabajar con nosotros. Lo que nosotros le estamos ofreciendo es trabajo, cooperación y diálogo, pese a todo lo que hemos recibido", dijo en diálogo con Canal N.

Como se recuerda, ayer por la mañana el jefe del Estado señaló que viene recibiendo "los ataques que esperaba" tras asumir una postura contra la corrupción en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

“No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”, manifestó en su discurso por el 89° aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú.

De otro lado, Úrsula Letona consideró que su lideresa, Keiko Fujimori, "no ha avalado la mentira" del mandatario, puesto que este afirmó que no se reunió con la ex candidata presidencial hace varios meses, y ella "dijo la verdad" apenas se le consultó sobre algún encuentro.

"Yo creo que Keiko Fujimori no ha avalado la mentira, lo que ha hecho es que a la primera que le han preguntado ha dicho la verdad sobre las reuniones con Vizcarra", declaró.

En otro momento, Letona dijo sentirse "insultada" por las declaraciones de Martín Vizcarra y lamentó que se haya dado plazos e indicaciones al Parlamento "que no corresponden".

"Me siento insultada porque nos ha dicho corruptos, nos ha dicho que nos queremos enquistar en el poder, ha dicho que no queremos aprobar sus reformas, y ha dicho que nosotros funcionamos como una mesa de partes, porque nos ha dicho que si no aprobamos las reformas como él las ha planteado, mal hechas, va a plantear una cuestión de confianza para cerrar el Congreso que no corresponde", ultimó.