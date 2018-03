La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona aseguró que “nunca ha conversado” con el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, e indicó que su agrupación participa en política “pensando” en un eventual gobierno de su lideresa, Keiko Fujimori.

“No veo a Martín Vizcarra desde la misa del Papa [Francisco], nos saludamos y antes, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, no lo he visto en reuniones oficiales, nunca he conversado con él y Fuerza Popular participa en política pensando en un gobierno de Keiko Fujimori”, manifestó en Canal N.

De esta manera, Letona respondió al ser consultada sobre si algún representante de su partido ha sostenido conversaciones con Vizcarra en el marco del nuevo proceso de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La parlamentaria fujimorista sostuvo, además, que es “bien difícil” que su partido “pueda participar en un gobierno de Peruanos por el Kambio así sea un gobierno de convoque, porque está muy débil”.

“Entonces, nuestro apoyo a la institucionalidad será desde lo que tenemos en el Congreso, desde nuestra tribuna como congresistas”, refirió.

Úrsula Letona opinó que Vizcarra “es la mejor opción para saltar esta crisis de gobernabilidad”.

“La figura del señor Kuczynski es la que genera esta inestabilidad, las acusaciones no son al presidente sino a la persona del señor Kuczynski”, subrayó.

De otro lado, la congresista de Fuerza Popular cuestionó la actitud de la primera ministra, Mercedes Aráoz, frente a la oposición en el Congreso, al que acusó de querer dar un golpe con el nuevo pedido de destitución.

“Bueno, no me extraña, la primera ministra tiene una actitud beligerante y confrontacional siempre con este Parlamento, nunca ha tenido la capacidad de ser esa primera ministra que tiende puentes políticos. Por el contrario, siempre nos ha agredido”, acotó.