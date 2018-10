Letona: se pedirán explicaciones al presidente del Congreso por Hinostroza Vocera de FP se refirió a acciones respecto al expediente del ex juez. Además, dijo que "no hay ninguna autocrítica" de su grupo por posición que tuvieron sobre el ex magistrado

Letona dijo que debe citarse al Ministerio del Interior para que explique sobre la salida de Hinostroza del país. (Foto: Miguel Bellido / Archivo) Miguel Bellido