La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, consideró ─a título personal─ que no tiene “ningún problema” en no darle el voto de confianza este miércoles al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, así el Ejecutivo quiera “cerrar el Congreso”.

En diálogo con El Comercio, Letona calificó como un “gravísimo error” que el Parlamento finalmente ceda a la “presión” del gobierno. Sin embargo, remarcó que su bancada fijará una posición colegiada en las próximas horas.

“En lo personal […] yo no tengo ningún problema en no dar el voto de confianza así el presidente [Martín Vizcarra] quiera cerrar el Congreso. Creo que ceder a su presión sería un gravísimo error, creo que es importante escuchar los argumentos para tomar una decisión, pero personalmente el hecho de que se nos amenace con cerrar el Congreso no puede ser un impedimento para culminar con nuestro trabajo”, dijo Úrsula Letona a este Diario.

La congresista refirió, además, que de llegar a negársele la confianza a Villanueva se van a continuar debatiendo las cuatro reformas referidas a la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, el financiamiento de partidos y la no reelección de congresistas. Indicó que esperan que se lleguen a aprobar hasta este 4 de octubre.

“Pero las reformas tienen que seguir su trámite, nosotros creemos que no es un tema nuevo. Aquí el Ejecutivo se ha sumado a un trabajo que hemos venido haciendo”, indicó Úrsula Letona.

Consultada sobre la presentación de César Villanueva ante la Representación Nacional, la legisladora de Fuerza Popular cuestionó que se haya “denostado” el trabajo que se ha venido desarrollando en el Congreso respecto a estos temas.

“Hemos visto a un primer ministro confrontacional, exigiendo en lugar de respetar los fueron parlamentarios, pese a que es congresista de la República. […] Han denostado el trabajo que hemos desarrollado en el Congreso y la verdad que nos parece que esta abierta confrontación tiene otro fin, que es distinto a las reformas”, expresó.

Precisamente, sobre el anuncio que hizo el primer ministro César Villanueva de que el jefe de Estado Martín Vizcarra no buscará una reelección en el 2021, Úrsula Letona señaló que no se puede creer “a una persona que miente”. “Que te dice firmemos la vacancia, este es un tema de principios ─que de hecho para Fuerza Popular lo fue─, pero luego pese a haber dicho que no iba a ser primer ministro estuvo sentado ahí y que hoy viene desconociendo su condición de congresista a denostar del Congreso, a insultar a los parlamentarios”, agregó.