Los congresistas de Fuerza Popular Glider Ushñahua y Miguel Castro, de la región Ucayali y Amazonas, respectivamente, no votarán a favor de la moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Si bien no confirmó si se alejará de Fuerza Popular como Salaverry, Ushñahua fue enfático para asegurar que está en contra de censurar al titular del Congreso.

“No voy a votar a favor. No he firmado porque no estoy de acuerdo. Siempre voy a gestar por una posición de diálogo, concertación, prudencia y ponderación porque el pueblo peruano es lo que quiere que trabajemos. Basta ya de enfrentamientos”, sostuvo a este Diario.

En tanto, Castro también dijo que no votará a favor de la moción de censura contra Salaverry y recordó que en el último pleno, en el que Fuerza Popular se retiró y frustró la sesión, él fue uno de los tres que se quedaron hasta el final.

“No estoy de acuerdo con la censura. El día de la sesión del pleno [cuando Fuerza Popular se retiró] me quedé. De ninguna manera voy a votar a favor”, manifestó Castro en diálogo con El Comercio.

El legislador por la región Amazonas es uno de los testigos protegidos de la fiscalía en la investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori.

Castro también adelantó que si bien aún no ha presentado su renuncia, esto podría ocurrir en los próximos días porque ya ha tenido discrepancias con su bancada.

“Ya tenía la intención de apartarme del partido sino cambiaba su línea política. [La renuncia] siempre está latente. Se anunció una reforma y la bancada no ha cambiado de actitud. Hasta la fecha no la he podido materializar. De que va a pasar, pasará. Pero no tengo fecha”, agregó.