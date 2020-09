El presidente de la República, Martín Vizcarra, ejerció su derecho a la defensa ante el pleno del Congreso como parte del trámite de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra. Durante 30 minutos, aseguró que no cometió ningún delito y que responderá ante las investigaciones que realice el Ministerio Público.

“Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quienes me debo, que el único delito, lo único ilegal que es comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina. Señores congresistas, no nos distraigamos del enorme desafío que tenemos por delante. Hoy, una vez más, un presidente comparece ante el Congreso y esta vez, en medio de una emergencia sanitaria que aqueja a todo el país”, señaló el mandatario ante el pleno del Congreso esta mañana.

Martín Vizcarra habló ante el pleno del Congreso para responder por la moción que fue admitida a trámite la semana pasada, como consecuencia de una difusión de audios en los cuales participan él y las exfuncionarias de su despacho, Mirian Morales y Karem Roca.

Además de cuestionar el proceso de vacancia, Vizcarra reconoció que sí se escuchaba su voz en las grabaciones pero dijo que “de ninguna manera” reconocerá las acusaciones que se realizan en base a estos audios “de manera tendenciosa”.

“No voy a entrar en el análisis del fondo del asunto. Debemos ser respetuosos de las instancias. Dejemos que sea el Ministerio Público el fuero encargado de llegar al fondo de esta investigación [...] Voy a demostrar, en esa instancia, que mi comportamiento ha sido siempre el correcto y que no he cometido ningún acto ilegal”, añadió, para luego insistir que no esperará a que concluya su mandato presidencial en 10 meses para responder a una citación desde la fiscalía sobre las investigaciones por el caso ‘Richard Swing’.

Tras el discurso de Martín Vizcarra, el abogado que acreditó para que lo defienda ante el pleno, Roberto Pereira, señaló ante los legisladores que una vacancia por incapacidad moral no puede llevarse a cabo en base a hechos que no están debidamente comprobados. Además, recordó que el Parlamento no puede sancionar presuntos delitos, ya que esa responsabilidad es del Ministerio Público.

A continuación, el discurso completo del presidente Martín Vizcarra ante el pleno del Congreso.

