1. Yonhy Lescano - Congresista de Acción Popular

“Al presidente se le imputa favorecer a sus empresas cuando fue ministro. El Congreso debe debatir si es cierto o no”.

Media verdad

Lo que debatirá el Parlamento el próximo 22 de marzo es si al presidente Pedro Pablo Kuczynski se le puede atribuir una incapacidad moral permanente. Se trata de un proceso político fijado en la Constitución, no de un proceso penal. Por lo tanto, no le corresponde al Congreso determinar la culpabilidad o inocencia del actual jefe del Estado en un presunto uso de la función pública para beneficio personal. El Parlamento no tiene la potestad para suplantar a un juez.

2. Manuel Dammert - Congresista de Nuevo Perú

“Este es un caso de corrupción probado y por eso hay una falla moral permanente, como señala la Constitución”.

Media verdad

Si bien existen indicios relacionados con una conducta antiética de Kuczynski durante su función como ministro del gobierno de Alejandro Toledo, hasta el momento no se ha determinado que haya incurrido en un acto de corrupción. No obstante, al ser una figura abierta, la vacancia presidencial establecida en la Constitución no requiere una sentencia judicial condenatoria para ser aprobada. Independientemente de la valoración que pueda hacerse, la Carta Magna le da la potestad al Congreso de vacar por incapacidad moral.

3. Vicente Zeballos - Congresista no agrupado

“Resulta extraño que hoy se apruebe una admisión de la moción y recién mañana se escuche al presidente”.

Falso

El procedimiento seguido ayer por el pleno del Congreso cumplió con lo establecido en el artículo 89-A de su reglamento. Según este, el presidente de la República hace uso de su derecho a la defensa –personal o asistido por un abogado– recién en la sesión en la cual se debate la aprobación de la vacancia y no su admisión a trámite. La declaración que dará hoy el presidente Kuczynski a la Comisión Lava Jato no es un requisito previo para aprobar la admisión a trámite de la moción de vacancia. Son procedimientos independientes.

4. Gilbert Violeta - Vocero de Peruanos por el Kambio

“Un principio básico de cualquier sistema de derecho es que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo”.

Media verdad

Efectivamente, el principio ‘non bis in idem’ garantiza que una persona no sea juzgada más de una vez por los mismos hechos, pero es explícito solo en el ámbito penal o administrativo. No se traslada de forma taxativa a un proceso político, tal como el de la vacancia presidencial. Si bien esa herramienta no debería emplearse de forma indiscriminada, por ahora no existen restricciones en su uso. Aun así, antes de lo sucedido en torno a Kuczynski, solo se había utilizado tres veces en la historia del Perú.

5. Daniel Salaverry - Vocero alterno de Fuerza Popular

“Queremos que el presidente Kuczynski ejerza su derecho a la defensa, nosotros queremos escucharlo”.

Falso

Aun cuando el Congreso escuchará los descargos del jefe del Estado el próximo jueves, parlamentarios de diferentes bancadas ya adelantaron que votarán por la vacancia presidencial. Específicamente, desde Fuerza Popular sus respectivos voceros –incluido el congresista Salaverry– remarcaron constantemente que “nada ha cambiado” desde la votación del primer pedido. “Haríamos mal en permitir que un presidente con serios cuestionamientos continúe al frente del país”, dijo Salaverry a este Diario ya a inicios de febrero.

6. Héctor Becerril - Vocero alterno de Fuerza Popular

“La vacancia no tiene nada que ver con el indulto [de Alberto Fujimori]. Todos [en Fuerza Popular] nos hemos manifestado a favor del indulto”.

Media verdad

Más allá de no estar en el texto final de la moción, desde un inicio el Frente Amplio y Nuevo Perú –promotores de la iniciativa– aludieron al indulto del condenado ex mandatario como motivo de incapacidad moral de PPK. Incluso luego de suprimirlo del texto y presentarlo ante el Parlamento, el congresista César Villanueva, quien recolectó las firmas, reconoció en entrevista con El Comercio que el indulto sí es un factor de la nueva vacancia. “Lo son el indulto, la mentira y las acciones poco transparentes”, sostuvo. Además, si bien los miembros de Fuerza Popular se han mostrado a favor del indulto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido discrepó "con la forma en que se logró" en un comunicado difundido a inicios del mes de enero.

