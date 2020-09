Ante el Congreso, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que hasta el momento el único delito comprobado tras la difusión de audios que lo involucran en coordinaciones con exfuncionarias del despacho presidencial sobre el caso Richard Cisneros (conocido como ‘Richard Swing’) es la grabación clandestina.

“Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quienes me debo, que el único delito, lo único ilegal que es comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina. Señores congresistas, no nos distraigamos del enorme desafío que tenemos por delante. Hoy, una vez más, un presidente comparece ante el Congreso y esta vez, en medio de una emergencia sanitaria que aqueja a todo el país”, señaló el mandatario.

Vizcarra reconoció, ante el pleno del Congreso, que es su voz la que se escucha en uno de los audios, pero enfatizó que no aceptará las acusaciones que se le realizan y la “forma tendenciosa en la que se viene presentando la información”.

“Pregunto yo ¿Cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse, por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información, y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”, sentenció.

Puntualizó que se presentó ante el Congreso porque no se corre. “No lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila, no solo ustedes ante los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante los 33 millones de peruanos y peruanas”, exclamó.

Martín Vizcarra ejerció su derecho a la defensa ante el Poder Legislativo como parte del trámite de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente tras la difusión de grabaciones protagonizadas por el mandatario, así como la exsecretaria general del Despacho Presidencial Mirian Morales, y la exasistenta de su despacho, Karem Roca.

“Es muy grave tener sumido al país en esta incertidumbre. Por eso, ante la representación nacional pido sinceras disculpas porque todo lo acontecido en el marco de estos audios partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno. Quedará investigar cuáles fueron las verdaderas motivaciones que tuvo para realizar ello”, manifestó el presidente.

Martín Vizcarra cuestionó a la exasistenta de su despacho, Karem Roca, y mostró ante los congresistas cartas notariales en las cuales se retractaba de dichos suyos grabados en los audios difundidos desde la semana pasada.

“La señora Karem Roca, en uno de los audios, manifestó que la Marina de Guerra del Perú hacía grabaciones vía chuponeo a los congresistas. Aquí está la carta notarial donde la señora desmiente esta información dirigida a la Marina, diciendo que no le consta ni sabe de esa información que ella misma propaló. También dijo que el ministro de Transportes era el ‘cajero del presidente’. Aquí está la carta notarial dirigida al propio ministro de Transportes, Ing. Carlos Estremadoyro, donde desmiente esto y pide disculpas por decir cosas que no son ciertas. La misma señora. ¿Así de fácil se pueden manchar honras?”, acotó.

Pidió además que se deje al Ministerio Público llegar al fondo de la investigación y señaló que no esperará a que concluya su mandato presidencial en 10 meses para responder a una citación desde la fiscalía sobre las investigaciones por el caso ‘Richard Swing’.

“Voy a demostrar, en esa instancia, que mi comportamiento ha sido siempre el correcto y que no he cometido ningún acto ilegal”, garantizó Vizcarra.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra llega al Congreso para ejercer su defensa en moción de vacancia | Canal del Congreso