El congresista Carlos Alva (Acción Popular) se pronunció en referencia al proceso de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que se realiza en el Parlamento, por lo que instó al jefe de Estado a que se presente frente al Legislativo el próximo lunes 28 de marzo a las 3:00 p.m. para que pueda ejercer su derecho a la defensa.

“El Pleno espera al presidente, el Congreso tiene que escucharlo. Yo creo que tiene que asistir por el bienestar de la democracia y los esperamos el lunes a las 3 de la tarde. Nosotros le hemos hecho unas preguntas y él tiene que venir. Es un tema de que tiene que haber respeto entre el Ejecutivo y el Legislativo”, señaló el parlamentario en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Alva explicó que este este es un acercamiento entre ambos poderes del Estado para que Castillo Terrones brinde sus respuestas “cara a cara”. “Es un tema que siempre se debe dar, asistir al Congreso y explicar, por eso estamos en un país democrático”, agregó.

En otro momento, el también presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso dijo que se planea presentar una interpelación en contra del ministro de este sector, Carlos Palacios, por haber avalado a Hugo Chávez Arévalo, quien el último domingo renunció a la presidencia de Petroperú.

“La idea es pedir una interpelación futura por el tema de avalar al señor Hugo Chávez en un momento que no era propicio. Desde la comisión venimos pidiendo la renuncia de Hugo Chávez desde la semana pasada por el tema de poner en riesgo a la gran empresa Petroperú y llegar a tener bonos basura, como los llamaban. Eso no puede pasar en ninguna empresa del Estado”, aseveró.

Declaraciones del congresista Carlos Enrique Alva sobre la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo que se verá este lunes 28 de marzo. (Video: Canal N)

Presidente Castillo acudirá Congreso

La mañana de este lunes, luego de haber visitado la institución educativa inicial 197 Niño Jesús de Praga, en Lurigancho, Chosica, el jefe de Estado anunció que asistirá a ejercer su defensa en el Pleno del Parlamento el próximo lunes 28 de marzo, como parte del proceso de vacancia.

“Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, expresó.

