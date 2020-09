El debate en el Congreso de la República por la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral presentada contra el mandatario Martín Vizcarra generó momentos polémicos por las aseveraciones de algunos legisladores.

La moción busca remover a Martín Vizcarra de su cargo. Fue aprobada para que ingrese al debate luego de que se revelaran audios en los que se le escucha hablar sobre los ingresos del músico Richard Cisneros a Palacio de Gobierno con las exfuncionarias del despacho presidencial Mirian Morales y Karem Roca.

Chehade habla de escándalo sexual y “pato rengo”

El congresista Omar Chehade (APP) indicó que habría un escándalo sexual ocurrido en Palacio de Gobierno y que este sería similar al que tuvo el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton.

“El Congreso no es un tribunal, lo que se hace es un juicio político, qué paso en el caso Clinton, por una mentira sexual, que está por investigarse aquí también en Palacio de Gobierno, ¿qué pasó en ese caso?, ¿no estuvo a punto de ser destituido?, ¿qué pasó con Nixon? Tuvo que renunciar antes de que lo destituyan. El presidente debería renunciar, mas allá de que muchos lo defiendan”, aseveró.

En su misma participación, el presidente de la Comisión de Constitución comparó al presidente Martín Vizcarra con un “pato rengo”, asegurando que es una comparación que se usa en la doctrina política.

“Es un presidente que lamentablemente está deslegitimado y ¿qué cosa es estar deslegitimado? No tener la autoridad moral para gobernar el país. El presidente Vizcarra es un pato, es un pato rengo, es una persona que como dice la doctrina política, es un pato cojo que no puede gobernar”, comentó.

Shakira

María Bartolo, de Unión por el Perú, citó una canción de la cantante colombiana Shakira para calificar a los legisladores que se oponen a que se apruebe la moción de vacancia contra el jefe de Estado.

“Existe una camarilla que se ponen de acuerdo para mentir a la Comisión de Fiscalización y a la Fiscalía. Si eso no es incapacidad moral, ¿qué es? ¿Cómo nos va a ver la historia?. Señor presidente, nos dirán que los 130 congresistas han sido ‘shakiros’, no han escuchado. Son sordos, ciegos y mudos. Eso es lo que nos van a decir y no respetan que se diga la verdad ante la población y la justicia”, manifestó.

Piden pena de muerte

Posemoscrowte Chagua, integrante de Unión por el Perú, aseveró que espera que el presidente Vizcarra termine en la cárcel por los delitos que presuntamente habría cometido y lamentó que no hubiera pena de muerte como castigo.

“Mi voto es por la vacancia y que se le juzgue por sus delitos. Más que eso le deseo la pena de muerte por macrocorrupción y traición a la patria, luego de que se dé un juicio justo porque la incapacidad moral está comprobada y a eso hay que agregarle la cobardía de querer evadir”, indicó.

Urresti denuncia negociación ilícita

El vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró que el Ejecutivo ha llegado a acuerdos irregulares con representantes de diferentes bancadas del Parlamento a fin de conseguir el apoyo necesario para que no prospere la moción de vacancia presidencial planteada contra el mandatario Martín Vizcarra.

“Sabemos que no hay consenso. Hay importantes diferencias de opinión, hay quienes por puestos en el interior del país ya negociaron con el Ejecutivo, otros por el ofrecimientos de presupuesto para sus regiones o localidades ya negociaron, hay otros creen que no hay delitos. Los motivos son varios, nosotros sabemos que no hay votos para una vacancia”, manifestó.

La carta de Antauro Humala

El congresista de Unión por el Perú, Javier Mendoza, leyó en medio del debate por la moción de vacancia una carta que atribuyó a Antauro Humala, quien está cumpliendo una condena por los delitos del Caso Andahuaylazo.

“[Martín Vizcarra está atrapado] en su laberinto de falacias y corruptelas que, en conjunto, lo descalifican moralmente para seguir ejerciendo la representación suprema del Estado peruano [...] Se suma así a la saga delincuencial de los Fujimori, los Toledo, los García, los Ollanta, los Kuczynski, todos lavajatistas, corruptos y traidores al pueblo. Firmado por Antauro Humala, preso político y secuestrado del estado ‘fujiconstitucional y lavajatista’", leyó el congresista.

VIDEO SUGERIDO:

Congresista de UPP a Martín Vizcarra: “Le deseo la pena de muerte por traición a la patria” (VIDEO)