El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, criticó la breve participación que tuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, este lunes en el Pleno del Congreso, donde se debate la moción de vacancia en su contra. El parlamentario cuestionó, además, que el mandatario dejó a su abogado para que lo defienda, mientras él se retiraba de la institución.

“Una de las frases más conocidas de la historia es la que dijo Julio César cuando dijo: ‘Vino, vi y vencí’. Lo que hemos visto acá del presidente es una parodia de esa frase. Lo que él ha hecho fue ‘vino, hablé y me fui’, así es la defensa que él dijo que iba a realizar”, señaló en el Pleno del Parlamento.

En ese sentido, el congresista fujimorista también se manifestó sobre los argumentos que utilizó el abogado del jefe de Estado, José Palomino Manchego, para rebatir la iniciativa legislativa para buscar una destitución.

“Nos dejó a su abogado, que tampoco dijo nada. Él no entiende que este es un foro político, no es un foro judicial. Acá nosotros venimos a tomar una decisión sobre la vacancia, que alude a la incapacidad moral permanente del presidente de la República”, manifestó.

Seguidamente, Guerra García aseguró que existe una “estrategia específica” para que no existan los votos necesarios para que se aprueba la vacancia al presidente Pedro Castillo, pues deslizó que habrían congresista que ya han decidido sus votos “a cambio de obras”.

“Hay una estrategia específica para que no existan los votos porque puede que no haya los votos porque hay congresistas que ya decidieron sus votos a cambio de obras y no sé qué más (…) No he mencionado a nadie, si alguien se siente aludido es su problema”, expresó.

Al instante, el congresista de Germán Tacuri (Perú Libre), se pronunció al respecto y consideró que lo dicho por el parlamentario de Fuerza Popular fue una falta de respeto. “No es posible que su alocución que posiblemente no haya los votos a cambio de obras, eso es falta de respeto”, dijo.

Frente a esta situación, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, solicitó a Hernando Guerra García a retirar lo dicho e hizo un llamado al resto de parlamentarios a evitar esa clase de frases para no dilatar más el debate.

“No sé qué parte de posiblemente no se entiende. Posible es una posibilidad. Posiblemente no entiende muy bien lo que yo digo y en base a esa posibilidad lo retiro porque quizás posiblemente se sienta ofendido con esta alusión que no le tocaba”, respondió Guerra García.

