El presidente de la República, Pedro Castillo, consideró este lunes que “un pequeño sector” del Congreso ha mostrado resistencia a “ser respetuosos de la democracia”. Fue durante su participación en una actividad en la Institución Educativa N° 7070 María Reiche Grosse Neuman, en San Juan de Miraflores.

“Quisiera llamar a la reflexión a un pequeño grupo, a un pequeño sector que hasta ahorita no está convencido de que tenemos que ser respetuosos de la democracia”, expresó Castillo Terrones en diálogo con TV Perú.

“Salí del país y de todo este recorrido que he tenido han felicitado nuestra elección, son respetuosos de la vida democrática que se ha hecho en el país”, añadió.

Asimismo, el mandatario remarcó que las agrupaciones políticas “que no se prestan a estos juegos” y que están “del lado de la democracia” tienen “todo el respaldo” del Ejecutivo.

“Invoco a estos partidos políticos, a las bancadas, que están del lado nuestro, que están del lado de la democracia y que creen en el país y que no se prestan a estos juegos, vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

“Tienen todo el respaldo no solo del Gobierno sino también creemos importante que hay que agendar urgentemente los grandes problemas del país”, mencionó.

Finalmente, Pedro Castillo lamentó tener el cliché de “corrupto”, por ello enfatizó que no se considera “uno más del montón”.

“Estoy convencido de esta lucha, que vengo de las canteras de los más necesitados, hoy siendo Gobierno, no me verán meter un solo centavo a mi bolsillo que no me pertenece”, cuestionó.

“No me confundan. Ya me pusieron el cliché de las calles que soy corrupto, no soy uno más del montón y queremos importante decirles que he venido no a robarle al país”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo en Chiclayo https://www.tvperu.gob.pe/