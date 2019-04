Las veces en las que las autoridades políticas cuestionaron su sueldo

La congresista Yesenia Ponce Villarreal, ex integrante de la bancada de Fuerza Popular, se presentó ante la Comisión de Ética para responder por una denuncia por enriquecimiento ilícito y, durante sus descargos, consideró que el sueldo que percibe como parlamentaria "es muy poco".

En total, el Congreso desembolsa mensualmente a cada legislador S/15.600, así como también le brinda un "bono de representación" por hasta S/7.617 y viáticos por hasta S/2.000. Además, al iniciar el periodo se le paga por única vez S/15.600 por gastos de "instalación".

Las declaraciones que ha brindado la legisladora Yesenia Ponce han generado distintas reacciones. Sin embargo, no es la primera vez que un congresista y/o funcionario ha cuestionado el sueldo que percibe, a pesar de superar ampliamente el salario mínimo vital.

-"Durante 10 años no me han aumentado el sueldo"-

El último caso ocurrió a finales de marzo, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, cuestionó el sueldo de 27 mil soles mensuales que percibe al mes y lo calificó de insuficiente.

El magistrado Vicente Walde Jáuregui consideró que el sueldo que recibe como magistrado no es el correcto y que se deberían pagar las horas extras a los jueces que incluso se llevan trabajo a casa.

Vicente Walde indicó que "el juez es un ser humano, no es un dios". (Foto: Piko Tamashiro / GEC)

"Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales [...] A mí me descuentan un montón de plata en impuestos [¿Ese es su pago líquido o bruto?] Bruto es el que me están pagando. Deben pagarme más", sostuvo en declaraciones a América Noticias.

"Durante diez años no me han aumentado el sueldo y eso no es correcto. Todos los años [debería] aumentar el sueldo porque todos los años se incrementa el costo de vida", agregó.

-"Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies"-

La vicepresidenta Mercedes Araoz se refirió el pasado 20 de marzo a la posibilidad de "sincerar" la remuneración que reciben actualmente los congresistas -S/15.600 - por considerar que este monto permanece "congelado" desde hace más de diez años. En esa línea, la también legisladora aseveró que un parlamentario "mal remunerado es la tentación para los lobbies".

El fiscal Abia explicó que la investigación sobre este Decreto de Urgencia busca determinar los motivos del mismo y si estuvo o no "debidamente justificado". (Foto: GEC)

"Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Posteriormente, Araoz se disculpó por "relacionar la honradez de un funcionario con el monto de su sueldo".

-"Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza [el sueldo]"-

El 25 de octubre del 2018, la primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, aseguró en una entrevista con Radio Exitosa que para el "ritmo de vida" que lleva, el sueldo de S/ 15.600 que recibe como parlamentaria no le alcanza.

La congresista afirmó que está dispuesta a continuar en la función pública después de que termine su mandato el 2021. (Foto: Alonso Chero)

"Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, yo en el Congreso hago una gran labor, no solo en Lima sino también en el interior del país", señaló la legisladora mientras intentaba explicar que su motivación de estar en el Congreso "no es económica".

Meses después, Chihuán reconoció que fue un error su declaración y pidió disculpas a la población por la misma.

-Carlos Bruce, Gino Costa y Karina Beteta-

El congresista oficialista y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, manifestó hace unos días que no sabe "cuánto gana" y que siempre que cobra a fin de mes "presume" que el monto depositado es el que le corresponde.

El 17 de marzo, el vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, indicó que los S/2.800 que percibe como gastos de representación le permiten tener un sueldo "más holgado", hecho por el cual posteriormente se disculpó.

El congresista Gino Costa, de la Bancada Liberal, señaló que se debería llevar dos dictámenes al pleno sobre la JNJ. (Foto: GEC)

"Ingresos que percibimos deben transparentarse y estar sujetos al más estricto control. Semana de representación es necesaria y no debe desnaturalizarse", escribió en su cuenta de Twitter, luego de que se transmitiera su declaración.

Finalmente, la congresista fujimorista Karina Beteta señaló el pasado 12 de marzo que los gastos de representación son "como un sueldo más" de "libre disponibilidad" para todos los parlamentarios.

-Bonus track: el presidente que también se quejó de su sueldo-

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también se quejó de la remuneración que percibía como mandatario y cuestionó que un ministro gane el doble que el jefe del Estado.

Según aspirante a colaborador eficaz, partido de PPK recibió 100 mil dólares del 'Club de la Construcción'. (Foto: GEC / Video: Canal N)

"El presidente de la República gana la mitad de un ministro, acá hay dos ministros, entre los dos ganan cuatro veces más que yo, ¿les parece justo?", sostuvo en un foro de la asociación de municipalidades de Perú el 21 de octubre del 2016.

"Esas son herencias demagógicas de la época de ese decreto que se acaba de mencionar, porque el que hizo esas reformas [Alan García] tenía toda la plata del mundo, entonces a él no le importaba su sueldo, tenemos que cambiar eso", agregó Kuczynski.