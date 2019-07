Las veces que Keiko Fujimori negó reuniones con César Hinostroza

Un nuevo colaborador eficaz asegura que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión a inicios del 2018 con el exjuez supremo César Hinostroza, quien hoy es sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

El encuentro se habría dado en el domicilio del actual esposo de la congresista Cecilia Chacón, quien también habría participado en el encuentro, según reveló el dominical "Cuarto Poder".

Sin embargo, esta no es la primera vez que Keiko Fujimori es vinculada con el exvocal supremo. La primera ocasión fue a mediados de julio del 2018, tras la difusión de un audio en el que el Hinostroza hacía coordinaciones para una reunión con una tal “señora K”.

Eran poco más de las 3:00 p.m. del 7 de julio cuando “Panorama” publicó un audio en Twitter en el que un interlocutor (que luego se conocería era el empresario Antonio Camayo) le cuenta a Hinostroza Pariachi que la señora de “la fuerza número 1” quería reunirse con él.

“Para evitar suspicacias. Sobre el audio de ‘Panorama’ en el que se habla de ‘la Señora’, de ‘K’ o de ‘la fuerza N°1’, dejo [en] claro que desconozco tal coordinación y que no existió reunión”, escribió Keiko Fujimori en Twitter.

Sin embargo, los cuestionamientos sobre esa reunión continuaron desde la oposición al fujimorismo, y a los pocos días se volvió a pronunciar a través de Facebook. Fue en medio del escándalo de los 'CNM Audios' y la crisis del sistema de administración de justicia que estos habían desencadenado.

En esta ocasión, 19 de julio del 2018, en un video Keiko Fujimori nuevamente rechazaba que haya solicitado alguna reunión con el entonces juez César Hinostroza, acusado de presunto tráfico de influencias.

“Algunos medios de comunicación han señalado que de alguna manera que la ‘señora K’ mencionada en un audio era yo. Al respecto, yo ya me manifesté, nunca he solicitado tal reunión, nunca he estado en la casa del señor Camayo. Señores yo soy solo responsable de mis palabras y mis actos”, apuntó Fujimori sobre el audio.

También rechazó que haya interferido en el accionar de autoridades encargadas de impartir justicia en el país.

Pasaron las semanas, y a fines de agosto del 2018 se reveló el testimonio de un colaborador, quien aseguró a la fiscalía que el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) se reunió en mayo con Hinostroza en la casa de Antonio Camayo, buscando concretar un encuentro entre su lideresa y el ex juez.

“Es falso que el Dr. Hinostroza o algún juez me haya visitado en mi domicilio. Es falso que yo haya solicitado al Sr. Camayo o al congresista Becerril que coordine una reunión”, respondió entonces Keiko Fujimori.

Días más tarde, y ya con un informe elaborado por la fiscal del Callao Sandra Castro en el que se indica que aquella reunión efectivamente sí se llevó a cabo, en base a declaraciones de testigos, la lideresa naranja nuevamente se ratificó en su postura inicial.

“Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión”, refirió en Twitter.

Pasaron las semanas y ya en septiembre, en una entrevista que concedió a El Comercio, se le volvió a consultar sobre este tema a la lideresa de Fuerza Popular. En aquella ocasión, Fujimori precisó que no se había reunido con Hinostroza, pero “a solas”.

“Nunca he tenido una reunión a solas con Hinostroza o algún juez supremo. Con quien en alguna oportunidad he conversado es con el juez San Martín”, ensayó.

Respuesta de Hinostroza

Ahora bien, desde el inicio, el ex magistrado César Hinostroza también ha rechazado que se haya reunido con la lideresa naranja o que con 'la señora K' (de la cual se escucha hablar en el audio) se refiera a Keiko Fujimori.

"De ninguna manera [es Keiko Fujimori]. No me he reunido con ella, no se trata de la señora por la que usted me pregunta", respondió a El Comercio el mismo día que se difundió el primer audio.